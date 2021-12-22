 Еврокомиссия запускает юридическую процедуру в отношении Польши | Новости из Германии о Европе | DW | 22.12.2021

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Европа

Еврокомиссия запускает юридическую процедуру в отношении Польши

У Польши есть два месяца, чтобы ответить на письмо с официальным уведомлением Еврокомиссии. В Брюсселе считают, что постановления КС Польши нарушают "общие принципы автономии и примата права ЕС".

Здание Еврокомиссии

Здание Еврокомиссии

Европейская комиссия (ЕК) решила запустить юридическую процедуру разбора нарушений в отношении Польши в связи с "серьезными опасениями" после недавних постановлений Конституционного суда (КС) в Варшаве. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в пресс-службе ЕК.

Речь идет о вердиктах от 14 июля и 7 октября 2021 года, когда КС счел положения договоров Евросоюза несовместимыми с Конституцией Польши, прямо оспаривая примат законодательства ЕС.

"У Польши есть два месяца, чтобы ответить на письмо с официальным уведомлением", - подчеркнули в Еврокомиссии.

ЕК: КС Польши "проигнорировал свои обязательства в рамках права ЕС"

В Брюсселе считают, что постановления КС нарушают "общие принципы автономии, примата, эффективности и единообразного применения права ЕС и обязательности постановлений Европейского суда".

В своем июльском постановлении Конституционный суд Польши отрицал обязательную силу любых постановлений суда в Люксембурге о временных мерах, призванных гарантировать эффективное судебное рассмотрение. В решении от октября КС "проигнорировал свои обязательства в рамках права ЕС", сочтя неконституционным толкование суда в Люксембурге, согласно которому национальный суд может быть призван проверить законность процедуры назначения судьи.

Еврокомиссар: Мы старались выстраивать диалог

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс прокомментировал ситуацию так: "Мы старались выстраивать диалог, но ситуация не улучшается". "Необходимо уважать основы правовой системы Евросоюза, в частности, верховенство права ЕС", - написал он в Twitter.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь заявил, что "глубоко не согласен" с основными выводами Еврокомиссии.

Расследование Брюсселя

Специальный механизм обеспечения верховенства закона ЕС действует с начала 2021 года. Он предусматривает, в частности, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из совместного бюджета тем государствам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений верховенства закона.

В апреле 2020 года ЕК уже инициировала расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требовали привести эту систему в соответствие стандартам ЕС. 

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    Автор: Элла Володина


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