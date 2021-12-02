 Эксперт Европейского суда призвал отклонить жалобу Польши и Венгрии | Новости из Германии о Европе | DW | 02.12.2021

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Европа

Эксперт Европейского суда призвал отклонить жалобу Польши и Венгрии

В своем решении Мануэль Кампос Санчес-Бордона отметил, что правовой механизм, на который подана жалоба, соответствует статье 7 Договора о Европейском союзе и принципам правовой определенности.

Суд Европейского союза в Люксембурге

Суд Европейского союза

Генеральный адвокат Суда Европейского союза (ЕС) в Люксембурге Мануэль Кампос Санчес-Бордона рекомендовал суду отклонить жалобу Польши и Венгрии на правовой механизм, позволяющий урезать выплаты из бюджета ЕС странам-участницам объединения за нарушения стандартов правового государства. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила пресс-служба суда.

Как отмечается в документе, механизм соответствует статье 7 Договора о Европейском союзе и принципам правовой определенности. (Статья 7 предусматривает процедуру приостановления действия некоторых прав  государства-члена ЕС, в случае постоянного нарушения им основополагающих ценностей ЕС - уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства закона и прав человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, - указанных в статье 2 Договора о ЕС. - Ред.).

Мнение генерального адвоката не являются обязательными для Суда ЕС. Решение суда по иску Польши и Варшавы, указывает агентство dpa, вероятно, будет принято через несколько месяцев.

Жалоба Польши и Варшавы

Польша подала жалобу в Европейский суд в Люксембурге на механизм, позволяющий урезать выплаты из бюджета ЕС 11 марта. В Варшаве заявили, что такие решения являются вмешательством в полномочия государств Европейского Союза, а договоры на уровне ЕС не содержат правовых оснований для подобного механизма.

Аналогичную жалобу в суд направила и Венгрия. Будапешт не может допустить, чтобы положение, серьезно нарушающее европейское законодательство, осталось в силе, объяснила министр юстиции Юдит Варга.

ЕС пошел на компромисс, внеся дополнительное положение к механизму. Таким образом, Варшава и Будапешт застрахованы от сокращения выплат, поскольку получили возможность жаловаться в суд в Люксембурге. В свою очередь, Еврокомиссия заявила, что в случае судебных исков направит в Европейский суд ходатайство об ускоренном разбирательстве, что позволит значительно сократить срок процедуры, обычно занимающий около 18 месяцев.

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    Активисты Pulse of Europe твердо убеждены: для того, чтобы реально влиять на общественное мнение, демонстрации необходимо устраивать еженедельно. И они уверены в том, что по меньшей мере до выборов во Франции их сторонники будут приходить каждое воскресенье. Даже если им, как на митинге в Берлине 19 марта, вместо знамен, транспарантов и шариков придется держать в руках зонты.

  • Митинг движения Pulse of Europe

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    Автор: Андрей Гурков


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