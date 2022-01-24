 Еврокомиссия объявила о новом пакете финансовой помощи Украине | Новости из Германии о Европе | DW | 24.01.2022

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Европа

Еврокомиссия объявила о новом пакете финансовой помощи Украине

Евросоюз предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о новой программе макрофинансовой помощи и об увеличении грантовой поддержки Украины.

Здание Европейской комиссии в Брюсселе

Здание Европейской комиссии в Брюсселе

Европейский Союз предоставит Украине новый пакет финансовой помощи. Об этом, как передает из Брюсселя корреспондент DW, сообщила в понедельник, 24 января, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, в новый пакет "войдут экстренные займы и гранты", в частности новая срочная программа макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Макрофинансовая помощь - это кредиты, выделяемые Евросоюзом на льготных условиях соседним странам, в первую очередь для поддержки их платежного баланса.

"Этот пакет поможет Украине сейчас покрыть финансовые потребности в свете (российско-украинского. - Ред.) конфликта", - отметила Урсула фон дер Ляйен. Она выразила надежду на то, что Совет ЕС и Европарламент оперативно дадут согласие, необходимое для перечисления средств. После этого Еврокомиссия быстро выделит Киеву первый транш в размере 600 млн евро, пообещала фон дер Ляйен.

Тем временем в Брюсселе готовят еще один пакет макрофинансовой помощи, на этот раз - долгосрочной и направленной на модернизацию Украины. "Еврокомиссия почти вдвое увеличит двухстороннюю грантовую поддержку Украины в текущем году: будут выделены дополнительные 120 млн евро. Эта поддержка укрепит государственное строительство Украины и ее усилия по повышению устойчивости (от различных угроз. - Ред.)", - заявила фон дер Ляйен.

"Вдобавок к этому, мы продолжим инвестировать в будущее страны с помощью нашего инвестиционного плана. Этот план направлен на привлечение более 6 млрд евро", - рассказала руководитель Еврокомиссии. "Хочу четко дать понять: Украина является свободной и суверенной страной. Она сама делает свой выбор, и ЕС продолжит поддерживать ее", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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