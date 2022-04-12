Еврокомиссия назвала оплату газа в рублях нарушением санкций

В предварительном юридическом анализе для стран-членов ЕС Еврокомиссия назвала оплату российского газа в рублях, как этого требует Россия, нарушением санкций в отношении Центробанка и других российских госструктур, сообщает в четверг, 14 апреля, Bloomberg со ссылкой на источник.

Еврокомиссия провела юридический анализ указа президента России Владимира Путина, по которому так называемые "недружественные страны" должны будут фактически платить за российский газ в рублях, открывая для этого два счета в иностранной и российской валюте. За конвертацию валюты в рубли и их перевод "Газпрому" при этом будет отвечать "Газпромбанк". В противном случае российские власти пригрозили прекратить поставки газа.

Такая схема не только станет нарушением наложенных на Россию санкций, но и, пишет Bloomberg, создаст "новую правовую систему", в которой Россия будет иметь полный контроль над сделкой: сможет решать, в какой момент ее можно считать состоявшейся и манипулировать с курсом рубля. Это в итоге скажется на конечной цене для покупателя, говорится в аналитическом докладе.

ЕС отказывается платить за газ в рублях

Европейские правительства и частные компании до сих пор не понимают, что на практике означает требование России платить за газ в рублях, отмечает Bloomberg. Еврокомиссия неоднократно заявляла, что ЕС не будет переходить на подобную схему, поскольку она нарушает заключенные контракты. Окончательное решение, однако, остается за частными компаниями, которые, как пишет агентство, могут оказаться в непростой ситуации, поскольку они обязаны соблюдать все введенные санкции.

Новые правила оплаты российского газа вступили в силу 1 апреля - после подписания соответствующего указа Путиным. Согласно ему, европейские импортеры должны будут перечисляет деньги за купленный газ в евро на свой валютный счет в "Газпромбанке". Банк будет продавать эту валюту на Мосбирже и перечислять полученные за нее рубли на рублевый счет европейской компании, и уже с этого счета европейские покупатели будут переводить деньги "Газпрому".

В Кремле объяснили, что новые требования были введены поскольку валютные резервы Центробанка "в нарушение норм международного права были заморожены государствами-членами Европейского Союза".

Германия не будет выполнять новые условия России и продолжит оплачивать поставки газа в евро или долларах, как это прописано в контрактах, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Страны ЕС и "большой семерки" также отвергли новый вариант оплата поставок, сообщил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

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