Евросоюз готовит санкции против Москвы из-за Навального

Европейский Союз готовится в марте текущего года ввести новые санции против российских властей из-за судебного процесса, в результате которого оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок наказания был заменен на реальный, а также за жесткие действия правоохранительных органов против участников мирных протестов в поддержку Навального. Об этом сообщили в четверг, 18 февраля, агентства dpa и Reuters со ссылкой на нескольких дипломатов государств ЕС.

По словам собеседника Reuters, санкции могут быть приняты еще до саммита Евросоюза, назначенного на 25-26 марта. Предварительное решение о них может быть рассмотрено на встрече глав МИД стран ЕС. Другой дипломат пояснил агентству dpa, что консультации в Брюсселе 18 февраля продемонстрировали консенсус всех государств Евросоюза в этом вопросе.

Против кого будут направлены санкции ЕС?

ЕС может заморозить банковские счета лиц, входящих в ближний круг президента России Владимира Путина, а также запретить им въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, не исключены ограничительные меры для представителей органов юстиции РФ. Открытым остается вопрос, будут ли фигурировать в санкционных списках российские олигархи, так как представители некоторых стран ЕС полагают, что подобные санкции могут быть легко оспорены в европейских судах.

Алексей Навальный вернулся 17 января в Россию из Германии, где проходил лечение после попытки отравления боевым нервно-паралитическим веществом, и был арестован в аэропорту "Шереметьево". 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Апелляция адвокатов политика на это решение будет рассмотрена 20 февраля. 17 февраля ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального из СИЗО. В ответ власти РФ заявили, что это исключено.

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