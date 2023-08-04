Евродепутаты просят ЕС защитить отказников от армии из РФ

Группа евродепутатов призвала Еврокомиссию и Совет ЕС к действиям по предоставлению убежища российским отказникам от службы в армии по соображениям совести. Письмо парламентариев попало в распоряжение DW.

17 депутатов Европарламента призвали Европейскую комиссию и страны ЕС провести консультации по общей визовой политике в отношении россиян и выработать принципы выдачи въездных виз и предоставления убежища гражданам РФ, не желающим воевать в Украине. "Учитывая тот факт, что российские вооруженные силы практикуют нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Украине, у россиян есть моральное оправдание, чтобы не служить в армии, участвующей в войне", - сказано в письме, текст которого в пятницу, 4 августа, попал в распоряжение DW.

Право на отказ от военной службы по соображениям совести закреплено в Конституции РФ, однако власти либо не информируют призывников об этом праве, либо отказывают им в его осуществлении, указывается в обращении.

Европарламентарии предполагают, что в связи с ужесточением в России закона о воинской повинности и потенциальными новыми волнами мобилизации число заявлений от граждан РФ о предоставлении убежища в странах Европейского Союза возрастет. Авторы письма считают обязанностью ЕС и входящих в него государств предоставление защиты и убежища россиянам, которые отказываются от военной службы по соображениям совести.

Кроме того, депутаты ссылаются на данные подкомитета Европарламента по правам человека, наблюдающего за положением отказывающихся воевать россиян. По его информации, военное командование РФ создало на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины не менее 13 незаконных центров, где свыше 600 россиян находятся под стражей из-за отказа от участия в боевых действиях.

DW попросила адресатов письма подтвердить его получение и прокомментировать дальнейшие шаги, но ответов пока не получила.

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