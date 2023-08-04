  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыЕвропа

Евродепутаты просят ЕС защитить отказников от армии из РФ

Ксения Польская Брюссель
1 ч. назад

Группа евродепутатов призвала Еврокомиссию и Совет ЕС к действиям по предоставлению убежища российским отказникам от службы в армии по соображениям совести. Письмо парламентариев попало в распоряжение DW.

https://p.dw.com/p/4UnUk
Флаги стран ЕС перед зданием Европарламента в Страсбурге
Здание Европарламента в СтрасбургеФото: Thomas Ruffer/imageBROKER/picture alliance

17 депутатов Европарламента призвали Европейскую комиссию и страны ЕС провести консультации по общей визовой политике в отношении россиян и выработать принципы выдачи въездных виз и предоставления убежища гражданам РФ, не желающим воевать в Украине. "Учитывая тот факт, что российские вооруженные силы практикуют нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Украине, у россиян есть моральное оправдание, чтобы не служить в армии, участвующей в войне", - сказано в письме, текст которого в пятницу, 4 августа, попал в распоряжение DW.

Право на отказ от военной службы по соображениям совести закреплено в Конституции РФ, однако власти либо не информируют призывников об этом праве, либо отказывают им в его осуществлении, указывается в обращении.

Европарламентарии предполагают, что в связи с ужесточением в России закона о воинской повинности и потенциальными новыми волнами мобилизации число заявлений от граждан РФ о предоставлении убежища в странах Европейского Союза возрастет. Авторы письма считают обязанностью ЕС и входящих в него государств предоставление защиты и убежища россиянам, которые отказываются от военной службы по соображениям совести.

Кроме того, депутаты ссылаются на данные подкомитета Европарламента по правам человека, наблюдающего за положением отказывающихся воевать россиян. По его информации, военное командование РФ создало на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины не менее 13 незаконных центров, где свыше 600 россиян находятся под стражей из-за отказа от участия в боевых действиях.

DW попросила адресатов письма подтвердить его получение и прокомментировать дальнейшие шаги, но ответов пока не получила.

Смотрите также:

Истории уклониста и дезертира из армии РФ

Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как дезертиры и уклонисты из России скрываются за границей. Репортаж DW

Как дезертиры и уклонисты из России скрываются за границей. Репортаж DW

Осенью 2023 года, после объявления мобилизации, РФ покинули сотни тысяч молодых мужчин и членов их семей. Выезжали, как правило, в безвизовые страны, в том числе Казахстан и Грузию. Часть из тех, кому повестки так и не пришли, в итоге вернулись. Но многим уклонистам и дезертирам грозит на родине уголовное преследование или отправка в армию. Поэтому они возвращаться не собираются.
Общество24 июля 2023 г.03:33 мин.
external

В регионах России раздают оружие. Западные эксперты о контрнаступлении Украины. DW ‎Новости (03.08.2023)

В регионах России раздают оружие. Западные эксперты о контрнаступлении Украины. DW ‎Новости (03.08.2023)

В двух российских регионах - Белгородской и Курской областях - начали раздавать оружие ‎отрядам теробороны. В России нет закона, который позволяет раздавать оружие частным лицам, ‎но в Кремле заявили, что выдача оружия идет "в строгом соответствии с законодательством". В ‎СНБО Украины признали участие украинских спецслужб в обоих взрывах на Крымском мосту. ‎
3 августа 2023 г.33:33 мин.
external

Как россиянам получить политическое убежище в Германии (02.10.2022)

Как россиянам получить политическое убежище в Германии (02.10.2022)

Немецкие политики обещали убежище дезертирам и уклонистам из России. Журналистка Наталья Новак, бежавшая в Германию еще в марте, рассказала DW как она добивалась этого статуса.
Политика2 октября 2022 г.03:46 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Алексей Навальный за решеткой

Навального осудили на 19 лет

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Разрушительное землетрясение в Турции: полгода спустя

Разрушительное землетрясение в Турции: полгода спустя

Общество1 ч. назад03:49 мин.
Карикатура: карикатурный бывший президент США Дональд Трамп взбирается на дерево, спасаясь от многочисленных судей, грозящих ему кулаками и молотками судьи.

Дональд Трамп и американская юстиция: кто кого?

Дональд Трамп и американская юстиция: кто кого?

Политика8 ч. назад
Алексей Навальный во время оглашения приговора

Персональный политзек Путина: Реакции на приговор Навальному

Персональный политзек Путина: Реакции на приговор Навальному

Политика2 ч. назад
Минск

Туры по Беларуси. Куда можно поехать и сколько это стоит

Туры по Беларуси. Куда можно поехать и сколько это стоит

Политика2 ч. назад
Солдат нигерийской армии

Переворот в Нигере. Кто в Африке поддержит военное вторжение

Переворот в Нигере. Кто в Африке поддержит военное вторжение

Политика3 ч. назад
Беженка из Украины держит в руках брошюру "Работа в Германии"

Украинские беженцы в ФРГ. Кто работает и сколько получает

Украинские беженцы в ФРГ. Кто работает и сколько получает

Экономика и бизнес5 ч. назад
На главную страницу