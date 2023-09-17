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Еврейские памятники Эрфурта стали Всемирным наследием ЮНЕСКО

Даниил Сотников
17 сентября 2023 г.

Еврейские памятники, сохранившиеся с 14 века и восстановленные в 90-е годы, получили статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Вход в старую синагогу Эрфурта
Вход в старую синагогу ЭрфуртаФото: Michael Reichel/dpa/picture alliance

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО присвоил средневековым еврейским памятникам немецкого города Эрфурт статус объекта Всемирного наследия. Об этом сообщается на сайте ЮНЕСКО в воскресенье, 17 сентября.

"Это вносит еще один важный вклад в то, чтобы сделать видимыми общие корни евреев и христиан в Германии и Европе и сохранить их для будущего", - прокомментировала решение комитета посол Германии при ЮНЕСКО Керстин Пюршель (Kerstin Pürschel). По ее словам, новый объект всемирного наследия "подчеркивает приверженность Германии целям ЮНЕСКО".

Решение "способствует пониманию культурного разнообразия Германии и взаимному уважению к сложному историческому наследию", сказала Пюршель.

Средневековые еврейские памятники Эрфурта

Еврейские памятники Эрфурта стали 52-м объектом всемирного культурного наследия на территории Германии. В 2021 году статус ЮНЕСКО по отдельной заявке уже получили памятники еврейской истории в немецких городах Шпайер, Вормс и Майнц - так называемый "Иерусалим на Рейне".

Средневековая еврейская община Эрфурта на территории современной федеральной земли Тюрингия прекратила свое существование в 1349 году, когда в результате погрома во время эпидемии чумы, в распространении которой обвинили евреев, были убиты сотни человек, а оставшиеся в живых евреи покинули этот город.

На территории Эрфурта сейчас находится несколько архитектурных памятников, связанных с историей здешней еврейской общины в Средние века. Памятники были фактически заново открыты в 90-е годы: старая синагога (Die Alte Synagoge Erfurt), ритуальная купальня - Эрфуртская миква (Die Erfurter Mikwe) и так называемый Каменный дом (Das Steinerne Haus).

На статус объектов культурного наследия претендуют 50 объектов

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в сентябре 2023 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде рассмотрит около пятидесяти заявок на включение культурных и природных памятников из разных государств в этот список.

Комитет уже включил в список старый город Кулдиг в Латвии, датские круговые замки, город Шанти-Никетан в Индии, комплекс курганов Гая Тумули в Южной Корее и другие объекты в Китае, Иране, Монголии, Эфиопии и других стран.

Смотрите также:

Памятники ЮНЕСКО: Средний Рейн

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