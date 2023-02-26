Эвакуационный "Союз МС-23" пристыковался к МКС

"Союз МС-23" причалил к российскому малому исследовательскому модулю "Поиск" Международной космической станции. Беспилотный корабль должен обеспечить возвращение на Землю экипажа в сентябре 2023 года.

Беспилотный корабль "Союз МС-23" в 03.58 мск в автоматическом режиме причалил к российскому малому исследовательскому модулю "Поиск" Международной космической станции (МКС). Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в российской госкорпорации Роскосмос.

"Союз МС-23" был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" 24 февраля. Корабль заменит находившийся в российском сегменте МКС пилотируемый "Союз МС-22", у которого 15 декабря 2022 года произошла разгерметизация системы терморегулирования из-за пробоя радиатора спорадическим микрометеороидом.

В сентябре 2023 года "Союз МС-23" должен обеспечить возвращение на Землю экипажа в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Франциско Рубио, а также их срочный спуск в экстренной ситуации.

Доставил груз на МКС

Беспилотный корабль доставил на МКС 429 килограммов грузов - средства медицинского контроля, для уборки станции и контроля чистоты атмосферы, обеспечения газового состава, водообеспечения, а также оборудование для научных экспериментов.

"Союз МС-23" также привез сменное оборудование для систем российского сегмента станции, средства приземления, для защиты космонавтов от вредных воздействий.

88-я стыковка с Международной космической станцией с 1967 года

С 1967 года это - 190-я стыковка, выполненная кораблями семейства "Союз", в том числе 88-я - с МКС.

Космический корабль "Союз МС-22" прибыл на Международную космическую станцию в сентябре 2022 года, он стал первым в рамках соглашения с США о перекрестных полетах на МКС. Экипаж планировал провести на орбите полгода и вернуться на Землю в конце марта 2023 года, совершив во время миссии пять выходов в открытый космос.

Прокопьев и Петелин 25 ноября не смогли выполнить запланированные действия из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Второй выход был отменен 15 декабря в связи с утечкой вещества из космического корабля.

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