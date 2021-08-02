 Еще двое белорусских спортсменов решили не возвращаться на родину | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 04.08.2021

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Беларусь

Еще двое белорусских спортсменов решили не возвращаться на родину

Яна Максимова, выступающая в многоборье и ее муж, легкоатлет Андрей Кравченко заявили, что останутся в Германии.

Белорусская спортсменка Яна Максимова в Амстердаме

Белорусская спортсменка Яна Максимова

Белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье и ее муж, легкоатлет Андрей Кравченко, в среду, 3 августа, заявили, что не вернутся на родину после ситуации, произошедшей с бегуньей Кристиной Тимановской на Олимпийских играх  в Токио.

"После всех произошедших событий в Беларусь возвращаться я не планирую. У меня есть маленькая дочь, я не могу рисковать. Я из тех людей, кто не может молчать. Когда жила и тренировалась в Беларуси, меня не отпускала вся ситуация. На протяжении всего этого времени, рискуя всем, я продолжала что-то делать", - заявила Максимова, находящаяся в настоящее время с семьей в Германии.

Спортсменка уточнила в Instagram, что решение не возвращаться принял и ее супруг. Андрей Кравченко был одним из более чем 400 спортсменов, подписавших в августе 2020 года открытое письмо, в котором осуждались многочисленные факты фальсификации результатов президентских выборов и насилие со стороны силовиков в отношении мирно протестующих граждан. Вскоре после этого он был отчислен из сборной Беларуси.

Максимова надеется выступить под бело-красно-белым флагом

"В Германии сейчас могу дышать полной грудью, хорошо спать. Очень хочу вернуть ту энергию, которой мне не хватило на соревнованиях для хорошего выступления и попадания в Токио на ОИ…  А еще я очень надеюсь, что дождусь того времени, когда поеду выступать под бело-красно-белым флагом", - приводит слова Максимовой Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС).

СМИ: Тимановская улетела в Вену

Спортивные функционеры Беларуси 1 августа попытались принудить 24-летнюю участницу сборной страны на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Кристину Тимановскую к отъезду на родину. Легкоатлетку исключили из команды после того, как она выступила с критикой тренерского состава олимпийской сборной Беларуси

Однако, уже находясь в аэропорту Токио, Тимановская заявила, что ее доставили к самолету против ее воли, и отказалась от посадки и возвращения на родину. Через день ей была предоставлена гуманитарная виза польскими властями. В ночь на 4 августа спортсменка прибыла в аэропорт японской столицы и, по сведениям агентства AFP, вылетела в Вену.

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    Автор: Янина Мороз


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