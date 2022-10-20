ЕС ввел санкции против Ирана за поставку дронов России

На 239-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 20 октября (время московское).

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Члены Европейского Союза согласовали новые санкции против Ирана в связи с поставками им беспилотных летательных аппаратов в Россию, сообщило председательство Чехии в ЕС. "Послы ЕС договорились о мерах против организаций, поставляющих иранские беспилотники, которые нанесли удары по Украине", - говорится в сообщении в Twitter. Отмечается, что "государства ЕС приняли решение заморозить активы трех физических лиц и одной организации, ответственных за поставки беспилотников, а также готовы распространить санкции на еще четыре иранские организации, которые уже фигурировали в предыдущем санкционном списке".

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