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Евросоюз ввел санкции за "дестабилизирующую деятельность" РФ

Алексей Волошинов
16 декабря 2024 г.

В санкционный список ЕС за "дестабилизирующую деятельность" за границей попали, в частности, Тина Канделаки и экс-помощник депутата бундестага от АдГ Ойгена Шмидта.

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Флаги государств-членов ЕС напротив здания Европарламента в Страсбурге (фото из архива)
ЕС впервые ввел санкции против российских граждан и юрлиц, ответственных за "дестабилизирующую деятельность" за рубежомФото: Daniel Kalker/picture alliance

Евросоюз впервые ввел санкции против 19 российских граждан и юридических лиц, ответственных за "дестабилизирующую деятельность" Кремля за границей. Об этом говорится в решении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте Евросоюза в понедельник, 16 декабря.

В частности, в санкционный список попал бывший помощник депутата бундестага от крайне правой партии "Альтернатива для Германии" Ойгена Шмидта (Eugen Schmidt) Владимир Сергиенко, который, по данным европейских чиновников, был вовлечен в деятельность, "подрывающую демократию, верховенство закона и безопасность" Германии. В июле 2024-го суд в Берлине постановил выслать Сергиенко из ФРГ.

Помимо него, в новые санкционные списки попали российский предприниматель Виса Мизаев, которого в Германии подозревают в связях с ФСБ; замдиректора холдинга "Газпром-Медиа" Тина Канделаки; программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев и другие.

Среди юрлиц под санкциями, среди прочих, оказались российское информагентство "Африканская инициатива" и подразделение ГРУ Войсковая часть №29155.

Что еще содержится в 15-м пакете санкций против России

В очередной санкционный список внесены физические лица и организации из России, Китая, КНДР, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ. Их обвиняют в поддержке российского ВПК, действиях, угрожающих территориальной целостности и суверенитету Украины, а также преступления военного времени.

Кроме того, до 79 расширен список подсанкционных судов теневого флота, с помощью которого Москва осуществляет экспорт нефти. Параллельно идет работа над 16-м пакетом санкций, который могут приурочить к третьей годовщине с начала войны в Украине. Некоторые члены ЕС настаивают на немедленном обсуждении этого пакета. "Надеемся, что он будет включать более масштабные импортные тарифы на российские товары", - сказал один из дипломатических источников DW.

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