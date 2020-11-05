 ЕС усиливает прямую поддержку народа Беларуси | Новости из Германии о Европе | DW | 11.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

ЕС усиливает прямую поддержку народа Беларуси

Программа помощи "EU4Belarus: solidarity with the people of Belarus" будет сосредоточена на поддержке гражданского общества, молодежи, малых и средних предприятий, а также борьбе с пандемией коронавируса

Флаг ЕС перед зданием Еврокомиссии

Европейская комиссия приняла решение о выделении пакета помощи белорусскому народу в размере 24 миллиона евро. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщила пресс-службой Еврокомиссии.

Программа помощи  "EU4Belarus: solidarity with the people of Belarus" будет сосредоточена на четырех ключевых областях. Речь идет о поддержке гражданского общества и независимых СМИ. Будет оказана прямая помощь белорусской молодежи, в том числе через стипендиальную программу для студентов и молодых специалистов, пострадавших от политического кризиса. ЕС готов также оказать консультативную поддержка малым и средним предприятиям. Кроме того, средства будут выделены на повышение устойчивости системы здравоохранения на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

Эта программа является частью пакета поддержки на сумму в 53 млн евро, о котором в августе объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Помимо этого, он включает в себя экстренную помощь ЕС в размере 3,7 млн евро для жертв репрессий и независимых СМИ. Готовится дополнительная поддержка для облегчения доступа к европейскому финансированию на сумму 6 млн евро для малых и средних предприятий Беларуси.

ЕС - за демократический и мирный переход власти

"Огромное мужество белорусского народа, мирно мобилизовавшегося для защиты своих демократических прав и прав человека, является источником вдохновения для всех нас. Этим недавно принятым пакетом помощи ЕС ясно дает понять, что стоит на стороне народа Беларуси и выполняет свои обязательства по усилению поддержки гражданского общества. Мы готовы поддержать демократический и мирный переход власти в стране всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами", - прокомментировал решение Комиссии ЕС еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Вархели.

Протесты в Беларуси

Уличные акции протеста начались в Минске и других городах Беларуси 9 августа, после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Белорусские силовики подавляют протестные акции с беспрецедентной жестокостью. Европейский Союз отказывается признать Александра Лукашенко президентом Республики Беларусь. "ЕС вновь заявляет, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Европейский Союз не признает их сфальсифицированных результатов", - заявила пресс-служба Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и еще 54 чиновников из Беларуси за фальсификацию результатов выборов и репрессии против участников протестов. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам.

Смотрите также:

  • Мусорные баки, на которых написано слово: Уходи

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Послание для Лукашенко

    Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.

  • Бело-красно-белый флаг на балконе в многоэтажном доме

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Бело-красно-белый флаг как символ протестов

    С момента начала демонстраций и митингов против Лукашенко исторический бело-красно-белый флаг стал неотъемлемой частью таких акций. Флаг, среди прочего, вывешивают на балконах, крышах и окнах домов - несмотря на то, что за это грозит штраф. При этом подобные штрафы формально выписывают за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов.

  • Человек с бело-красно-белым флагом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Как используют главный символ протеста в Беларуси

    Бело-красно-белый флаг можно увидеть не только на зданиях и автомобилях. Сам флаг и его цвета белорусы демонстрируют, чтобы выразить свою солидарность с протестующими. Человек на фото сделал флаг частью своего перформанса, чтобы поддержать белорусскую оппозицию.

  • Коврики в цветах бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Мирная революция в каждом дворе

    Приметы и символы протеста сегодня видны почти в каждом минском дворе. На этой фотографии - коврики в цветах исторического флага, лозунг "Свободная Беларусь" и лавочки, раскрашенные белой и красной краской.

  • Мурал с изображением диджеев

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Минские "диджеи перемен"

    В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.

  • Белье на балконе

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Одежда на балконе - с политическим подтекстом

    Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Названия СМИ - на мусорных баках

    На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Надписи на стенах - популярная форма протеста

    Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

  • Надпись на стене: Наши дети вырастут свободными

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Коллективные граффити

    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

  • Граффити: девушка под зонтом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Политическая борьба на уровне символов

    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:38

Евродепутаты против Лукашенко: "Мы не можем играть в хоккей с диктатором"

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Мать Романа Бондаренко о смерти сына (10.12.2020)  

Режим Лукашенко и новая платформа оппозиции: преступления теперь считают (01.12.2020)  

Также по теме

Deutschland Bundestag Bundeshaushalt

Резолюция бундестага по Беларуси: чего можно ждать от правительства ФРГ 05.11.2020

Парламент Германии принял 4 ноября резолюцию с призывом к правительству страны поддержать гражданское общество в Беларуси, независимые СМИ, а также пострадавших от репрессий граждан.

Weißrussland | Proteste in Minsk

"Репортеры без границ" приветствуют резолюцию бундестага по Беларуси 05.11.2020

Резолюция бундестага ФРГ с призывом к правительству поддержать гражданское общество в Беларуси шлет сигнал независимым СМИ, считают правозащитники, отмечая задержания и пытки журналистов после выборов.

Belarus Minsk | Präsident Alexander Luaschenko mit Gewehr

Протесты в Беларуси: ЕС готовит санкции против официальных лиц Беларуси 25.08.2020

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями 25 августа.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Демонстративное равнодушие Путина к правам человека  

Выборы в мажилис Казахстана: дочь Назарбаева поквитается с Токаевым?  

В США иск Техаса об аннулировании выборов поддержали еще 17 штатов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно