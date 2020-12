Европа

ЕС усиливает прямую поддержку народа Беларуси

Программа помощи "EU4Belarus: solidarity with the people of Belarus" будет сосредоточена на поддержке гражданского общества, молодежи, малых и средних предприятий, а также борьбе с пандемией коронавируса

Европейская комиссия приняла решение о выделении пакета помощи белорусскому народу в размере 24 миллиона евро. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщила пресс-службой Еврокомиссии. Программа помощи "EU4Belarus: solidarity with the people of Belarus" будет сосредоточена на четырех ключевых областях. Речь идет о поддержке гражданского общества и независимых СМИ. Будет оказана прямая помощь белорусской молодежи, в том числе через стипендиальную программу для студентов и молодых специалистов, пострадавших от политического кризиса. ЕС готов также оказать консультативную поддержка малым и средним предприятиям. Кроме того, средства будут выделены на повышение устойчивости системы здравоохранения на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Эта программа является частью пакета поддержки на сумму в 53 млн евро, о котором в августе объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Помимо этого, он включает в себя экстренную помощь ЕС в размере 3,7 млн евро для жертв репрессий и независимых СМИ. Готовится дополнительная поддержка для облегчения доступа к европейскому финансированию на сумму 6 млн евро для малых и средних предприятий Беларуси. ЕС - за демократический и мирный переход власти "Огромное мужество белорусского народа, мирно мобилизовавшегося для защиты своих демократических прав и прав человека, является источником вдохновения для всех нас. Этим недавно принятым пакетом помощи ЕС ясно дает понять, что стоит на стороне народа Беларуси и выполняет свои обязательства по усилению поддержки гражданского общества. Мы готовы поддержать демократический и мирный переход власти в стране всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами", - прокомментировал решение Комиссии ЕС еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Оливер Вархели. Протесты в Беларуси Уличные акции протеста начались в Минске и других городах Беларуси 9 августа, после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Белорусские силовики подавляют протестные акции с беспрецедентной жестокостью. Европейский Союз отказывается признать Александра Лукашенко президентом Республики Беларусь. "ЕС вновь заявляет, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Европейский Союз не признает их сфальсифицированных результатов", - заявила пресс-служба Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и еще 54 чиновников из Беларуси за фальсификацию результатов выборов и репрессии против участников протестов. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам. Смотрите также: Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Послание для Лукашенко Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Бело-красно-белый флаг как символ протестов С момента начала демонстраций и митингов против Лукашенко исторический бело-красно-белый флаг стал неотъемлемой частью таких акций. Флаг, среди прочего, вывешивают на балконах, крышах и окнах домов - несмотря на то, что за это грозит штраф. При этом подобные штрафы формально выписывают за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Как используют главный символ протеста в Беларуси Бело-красно-белый флаг можно увидеть не только на зданиях и автомобилях. Сам флаг и его цвета белорусы демонстрируют, чтобы выразить свою солидарность с протестующими. Человек на фото сделал флаг частью своего перформанса, чтобы поддержать белорусскую оппозицию.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Мирная революция в каждом дворе Приметы и символы протеста сегодня видны почти в каждом минском дворе. На этой фотографии - коврики в цветах исторического флага, лозунг "Свободная Беларусь" и лавочки, раскрашенные белой и красной краской.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Минские "диджеи перемен" В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Одежда на балконе - с политическим подтекстом Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Названия СМИ - на мусорных баках На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Надписи на стенах - популярная форма протеста Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Коллективные граффити Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Политическая борьба на уровне символов Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Протесты в Беларуси не кончаются Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко. Автор: Наталья Позднякова

