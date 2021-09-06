ЕС раскритиковал созданное талибами правительство Афганистана

Евросоюз резко раскритиковал состав нового правительства Афганистана, сформированного радикальным исламистским движением "Талибан". Состав переходного правительства не отражает этнического и религиозного многообразия Афганистана, талибы пока не представили "инклюзивного и представительного" правительства, констатировал представитель ЕС в среду, 8 сентября, отметив, что талибы не выполнили обещания о привлечении к власти максимально широких слоев населения.

Со своей стороны заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович призвал талибов уважать права женщин и основные свободы. "Мы очень внимательно наблюдаем за поведением нового правительства Афганистана", - подчеркнул он. Главы МИД стран ЕС на прошлой неделе выдвинули талибам пять условий для установления дипломатических отношений. Среди них - уважение свободы печати, других основных свобод, а также обещание не превращать Афганистан вновь в прибежище для террористов.

Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Петер Стано напомнил о вызывающих обеспокоенность сообщениях СМИ о том, что талибы не соблюдают международных обязательств в сфере защиты прав человека. Он отреагировал таким образом на сообщения о разгоне демонстрации в Кабуле, в которой участвовало много женщин. Боевики "Талибана" стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу людей.

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