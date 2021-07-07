ЕС осудил требование Минска к литовским дипломатам покинуть страну

Евросоюз в среду, 7 июля, осудил решение белорусских властей, потребовавших, чтобы глава миссии в посольстве Литвы в Минске и генеральный консул в Гродно покинули Беларусь до 11 июля, резко ограничив дипломатическое присутствие Вильнюса в стране.

"Тем самым режим Лукашенко закрывает дальнейшие дипломатические каналы связи. Кроме того, сокращая консульский персонал дипломатических представительств стран-членов ЕС, режим ограничивает возможности для белорусов путешествовать в ЕС", - говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) Петера Стано, опубликованном на сайте службы.

По словам Стано, этими действиями режим в Минске еще больше изолирует себя, а также наносит ущерб Беларуси и ее населению. Сохранение дипломатических каналов связи в трудные времена имеет решающее значение. ЕС призывает белорусские власти разрешить полное присутствие дипломатических миссий ЕС и его государств-членов, чтобы дипломатия имела возможность работать, говорится далее в документе.

Ответные шаги Вильнюса

Между тем министерство иностранных дел Литвы в среду объявило о высылке основной части дипломатического персонала, работающего в посольстве Белоруссии в Вильнюсе в ответ на аналогичный шаг Минска.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Литва разрешила Белоруссии оставить в стране одного консульского работника и трех технически-административных работников, передает агентство BNS.

В октябре прошлого года по требованию режима Лукашенко послы Литвы и Польши покинули Беларусь, а в мае этого года всем сотрудникам посольства Латвии в Минске было приказано покинуть страну. Совсем недавно белорусские власти попросили главу представительства ЕС в Минске вернуться в Брюссель для консультаций.

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