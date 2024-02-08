ЕС не планирует наказывать Карлсона за интервью с Путиным

Санкции в отношении журналиста Такера Карлсона в Евросоюзе не обсуждаются, подобного предложения никто не вносил, сообщили DW в Брюсселе. Слухи об этом распространились после записи интервью с Путиным.

Европейский Союз не намерен вводить санкции в отношении американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом DW сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. "Нет, в отношении этой персоны в институты Евросоюза не вносилось подобного предложения и дискуссии об этом тоже не ведутся", - ответил он на вопрос корреспондентки DW в четверг, 8 февраля.

После того, как стало известно, что Карлсон проинтервьюировал Путина, в СМИ и соцсетях появились сообщения о якобы готовящихся в отношении журналиста санкциях Евросоюза. В частности, об этом сообщило издание Newsweek, а само предложение исходило от бельгийского евродепутата Ги Верхофстадта. В своем посте в соцсети X Верхофстадт заявил, что Карлсон находится "на верном пути к тому, чтобы получить ярлык пропагандиста российского режима", и предложил Евросоюзу рассмотреть вариант запрета на въезд, если Карлсон позволит Путину распространять дезинформацию.

Интервью было записано 6 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оно выйдет, когда сам журналист будет готов его опубликовать, а издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что, вероятно, это произойдет 8 февраля.

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