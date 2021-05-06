ЕС изучает возможность отправки миссии инструкторов в Мозамбик

Европейский Союз изучает возможность отправки в Мозамбик антитеррористической миссии для поддержки правительственных войск. Об этом заявил в четверг, 6 мая, в Брюсселе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе встречи с министрами обороны стран ЕС.

"Мы постараемся направить миссию инструкторов, подобную той, которая имеется у нас в регионе Сахель, чтобы сделать ситуацию с безопасностью в Мозамбике контролируемой", - подчеркнул Боррель.

Власти Мозамбика на юго-восточном побережье Африки ранее обратились к Евросоюзу за помощью в обучении их военных для борьбы с террористами.

Германия отправлять своих военных не планирует

Как уточнил Боррель, Португалия уже заявила о готовности предоставить солдат для европейской миссии. В свою очередь министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) отметила, что ФРГ отправлять своих военных не будет, поскольку бундесвер уже активно задействован в миссии инструкторов в Мали. Эта миссия существует с 2013 года и помогает повысить эффективность малийской армии путем обучения и консультирования. К настоящему времени подготовлено свыше 15 тысяч местных солдат и офицеров.

На 2018 год в европейской EUTM в Мали были задействованы 159 германских военнослужащих, а в ооновской MINUSMA в Мали и Сенегале - 979 солдат и офицеров из ФРГ.

Активность боевиков на севере Мозамбика усилилась

С 2017 года действия боевиков на севере Мозамбика стали активнее. Так, в марте формирования, предположительно связанные с группировкой "Аш-Шабаб" и структурами террористической организации "Исламское государство" (ИГ), попытались взять под контроль Пальму (провинция Кабу-Делгаду).

Лидеры исламистской группировки "Аш-Шабаб" и "Центральноафриканской провинции ИГ" ставят целью создание на территории Мозамбика исламистского государства. Всего, по данным правозащитников, от рук боевиков за три года погибли более 2600 человек. По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, более 570 тысяч бежали из провинции Кабу-Делгаду в другие части страны, спасаясь от насилия.

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