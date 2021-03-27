Атака боевиков в Мозамбике: в одном из отелей укрылись свыше 180 человек

Свыше 180 человек не могут покинуть отель Amarula в Пальме (провинция Кабу-Делгаду) в Мозамбике на фоне попыток боевиков из формирований, предположительно связанных с группировкой "Аш-Шабаб" и структурами террористической организации "Исламское государство" (ИГ), взять город под контроль. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в силах безопасности.

По их данным, среди постояльцев отеля есть иностранные граждане. Нападение произошло после того, как правительство Мозамбика и французская нефтяная компания Total объявили о постепенном возобновлении работ в комплексе "Афунжи" стоимостью 23 млрд долларов (19,4 млрд евро). Он должен быть введен в строй в 2024 году.

По словам одного из работников месторождения, "почти весь город был разрушен", "многие погибли". Число жертв уточняется.

Военные пытаются выбить боевиков из города

Нападение произошло 24 марта. Местные жители бежали от террористов в прилегающие леса, сотрудники нефтяной компании, в их числе - иностранцы, укрылись в отеле. Военные ведут наступление с целью выбить экстремистов из города.

Лидеры исламистской группировки "Аш-Шабаб" и "Центральноафриканской провинции ИГ" ставят свой целью создание на территории Мозамбика исламистского государства. От рук боевиков погибли более 2,6 тыс человек. По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, более 570 тыс бежали из провинции Кабу-Делгаду в другие части страны, спасаясь от насилия.

В 2019 году меморандум о сотрудничестве с Национальной корпорацией по углеводородам Мозамбика для разработки шельфовых месторождений природного газа подписала российская "Роснефть".

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