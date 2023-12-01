ЕС накажет ЧВК "Редут" за планы убийства Зеленского

По данным расследовательских проектов "Схемы" и "Система", ЕС планирует до конца года ввести санкции против частной военной компании "Редут" за участие в войне РФ против Украины. Среди действий ЧВК, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, называется предполагаемая причастность "Редута" к попыткам покушений на президента этой страны Владимира Зеленского, пишут издания в пятницу, 1 декабря, со ссылкой на имеющийся в их распоряжении проект нового санкционного списка.

Журналисты: "Редут-безопасность" не имеет отношения к ЧВК "Редут"

При этом журналисты обратили внимание, что в документе указана зарегистрированная в Москве компания "Редут-безопасность". В феврале 2023 года она была внесена в черный список США в качестве предполагаемой головной организации формирований под названием "Редут", воюющих против Украины. При этом "Редут-безопасность" не является такой головной компанией, считают "Схемы" и "Система".

Как отмечается, в имеющихся в распоряжении журналистов контрактах ЧВК "Редут" никак не фигурирует "Редут-безопасность". По их информации, эта компания занималась охраной объектов в Сирии и никак не связана с десятками тысяч наемников ЧВК "Редут", которые были рекрутированы сотрудниками Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ). В ЧВК "Редут" входят не менее 20 вооруженных формирований, а в их составе воюют от 7 до 25 тысяч наемников, которые формально не состоят на военной службе, указывается далее.

При этом "неофициальная армия ГРУ" участвовала во вторжении в Украину с первых его дней, а ее подразделениями руководят замглавы ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев, уже находящийся под санкциями ЕС и США, а также бывший сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев и полковник Генштаба Сергей Дроздов, сообщили издания.

Зеленский сообщил о предотвращении нескольких покушений на него

В ноябре Зеленский сообщил в интервью британскому таблоиду The Sun, что спецслужбам Украины удалось предотвратить "пять или шесть" попыток покушений на его жизнь. По его словам, первый такой случай вызвал панику, однако потом все было не так страшно: "Первый раз очень интересно, когда это первый раз. А потом это как ковид. Сначала люди не знают, что с этим делать, и это вызывает большой страх. А потом разведка просто сообщает тебе детали, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться сделать это (совершить убийство президента страны. - Ред.)".

При этом Зеленский не стал уточнять, предпринимала ли Украина в ответ собственные попытки совершить политические убийства, отмечает The Sun, напоминая, что целый ряд украинцев, сотрудничавших с российскими властями, были убиты или ранены при взрывах автомобилей и мин-ловушек, которые, как предполагается, были сделаны украинскими спецназовцами и партизанами. "Я не могу обсуждать с вами никакие спецоперации украинской разведки или секретных служб или каких-то иных специальных сил", - указал он в этой связи. На вопрос о том, воспользовалась бы Украина случаем, если бы ей предоставилась возможность убить президента РФ Владимира Путина, Зеленский ответил: "Это война, и у Украины есть все права защищать нашу землю".

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