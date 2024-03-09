Суд: Экс-президент Гондураса виновен в контрабанде кокаина

Экс-президент Гондураса был задержан на родине в 2022 году и экстрадирован в США. Суд в Нью-Йорке признал Хуана Орландо Эрнандеса виновным в сговоре с наркокартелями. Приговор будет оглашен в конце июня.

Суд в Нью-Йорке признал бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса виновным в сговоре с наркокартелями и содействии контрабанде в Соединенные Штаты сотен тонн кокаина. Как сообщило в пятницу, 8 марта, министерство юстиции США , речь идет обо всех трех пунктах предъявленного ему обвинения: о сговоре с целью ввоза кокаина в США, использовании и ношении оружия в ходе этого сговора, а также сговоре с целью применения и ношения оружия.

По итогам судебного процесса, который продлился две недели, коллегия присяжных федерального окружного суда Манхэттена в составе 12 человек вынесла единогласный вердикт, признав Эрнандеса виновным.

Генпрокурор США: Эрнандес превратил Гондурас в наркогосударство

По словам генпрокурора США Меррика Гарланда, во время своего пребывания в должности в 2014-2022 годах Эрнандес превратил свою страну в "наркогосударство". В судебных документах указывается, что он злоупотребил своим положением и полномочиями в Гондурасе, чтобы облегчить импорт кокаина в США. За это он получил миллионы долларов от группировок в Гондурасе, Мексике и других странах и использовал эти деньги для финансирования своего продвижения в политике.

В Минюсте США отметили, что, публично заявляя о борьбе с наркопреступностью, Эрнандес на деле "защищал и обогащал наркоторговцев". В частности, он привлек сотрудников гондурасской национальной полиции для защиты грузов с кокаином во время транспортировки. В общей сложности за годы пребывания Эрнандеса у власти бывший президент и его подельники переправили через территорию Гондураса более 400 тонн кокаина, говорится в пресс-релизе.

Экс-главе государства грозит срок наказания вплоть до пожизненного. Приговор ему должен быть вынесен 26 июня.

Хуан Орландо Эрнандес был задержан в столице Гондураса Тегусигальпе по запросу Вашингтона в феврале 2022 года, всего через несколько недель после истечения срока его президентских полномочий, а через два месяца - экстрадирован в США.

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