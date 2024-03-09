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Суд: Экс-президент Гондураса виновен в контрабанде кокаина

Евгений Жуков
9 марта 2024 г.

Экс-президент Гондураса был задержан на родине в 2022 году и экстрадирован в США. Суд в Нью-Йорке признал Хуана Орландо Эрнандеса виновным в сговоре с наркокартелями. Приговор будет оглашен в конце июня.

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Хуан Орландо Эрнандес в зале суда (судебная зарисовка)
Хуан Орландо Эрнандес в зале суда (судебная зарисовка)Фото: Elizabeth Williams/AP/picture alliance

Суд в Нью-Йорке признал бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса виновным в сговоре с наркокартелями и содействии контрабанде в Соединенные Штаты сотен тонн кокаина. Как сообщило в пятницу, 8 марта, министерство юстиции США, речь идет обо всех трех пунктах предъявленного ему обвинения: о сговоре с целью ввоза кокаина в США, использовании и ношении оружия в ходе этого сговора, а также сговоре с целью применения и ношения оружия.

По итогам судебного процесса, который продлился две недели, коллегия присяжных федерального окружного суда Манхэттена в составе 12 человек вынесла единогласный вердикт, признав Эрнандеса виновным.

Генпрокурор США: Эрнандес превратил Гондурас в наркогосударство

По словам генпрокурора США Меррика Гарланда, во время своего пребывания в должности в 2014-2022 годах Эрнандес превратил свою страну в "наркогосударство". В судебных документах указывается, что он злоупотребил своим положением и полномочиями в Гондурасе, чтобы облегчить импорт кокаина в США. За это он получил миллионы долларов от группировок в Гондурасе, Мексике и других странах и использовал эти деньги для финансирования своего продвижения в политике.

В Минюсте США отметили, что, публично заявляя о борьбе с наркопреступностью, Эрнандес на деле "защищал и обогащал наркоторговцев". В частности, он привлек сотрудников гондурасской национальной полиции для защиты грузов с кокаином во время транспортировки. В общей сложности за годы пребывания Эрнандеса у власти бывший президент и его подельники переправили через территорию Гондураса более 400 тонн кокаина, говорится в пресс-релизе.

Экс-главе государства грозит срок наказания вплоть до пожизненного. Приговор ему должен быть вынесен 26 июня.

Хуан Орландо Эрнандес был задержан в столице Гондураса Тегусигальпе по запросу Вашингтона в феврале 2022 года, всего через несколько недель после истечения срока его президентских полномочий, а через два месяца - экстрадирован в США.

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Пресс-релиз министерства юстиции США о вердикте бывшему президенту Гондураса Эрнандесу

Juan Orlando Hernández, Former President of Honduras, Convicted in Manhattan Federal Court of Conspiring to Import Cocaine into the United States and Related Firearms Offenses
www.justice.gov