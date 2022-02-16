 Полиция задержала экс-президента Гондураса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.02.2022

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Мир

Полиция задержала экс-президента Гондураса

Хуан Орландо Эрнандес задержан в Тегусигальпе по обвинению в торговле наркотиками в ответ на запрос США об экстрадиции.

Хуан Орландо Эрнандес в окружении полицейских

Хуан Орландо Эрнандес (в центре) в окружении полицейских

Полиция Гондураса задержала в Тегусигальпе бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса по обвинению в торговле наркотиками в ответ на запрос США об экстрадиции. Задержание проведено во вторник, 15 февраля, всего через несколько недель после истечения срока его полномочий.

Из дома экс-главу государства вывели в наручниках, цепях и пуленепробиваемом жилете и доставили на базу полицейского спецназа. В присутствии журналистов нескольких телеканалов медики провели осмотр бывшего главы государства.

По данным агентства Reuters, американские власти обвиняют Эрнандеса в участии в торговле наркотиками начиная с 2004 года.

Брат экс-президента приговорен к пожизненному

По версии следствия, Эрнандес участвовал в операциях по переправке 500 тонн  кокаина из Колумбии и Венесуэлы в Соединенные Штаты. Политик, предположительно, получил взятки на миллионы долларов в обмен на защиту наркоторговцев от следствия и судебного преследования.

В 2021 году суд в США приговорил Хуана Антонио Эрнандеса, брата тогдашнего президента Гондураса, к пожизненному заключению за участие в наркоторговле.

Эрнандес оставил свой пост в январе

Хуан Орландо Эрнандес отрицает свою вину, но согласился сотрудничать со следствием. Как отмечает агентство Reuters, в течение восьми лет его президентства Вашингтон рассматривал политика как важного партнера США в Центральной Америке. В январе на посту главы государства его сменила Сиомара Кастро, которая стала первой женщиной-президентом в истории Гондураса.

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    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 03:21

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