Экс-премьеру Пакистана вынесли третий приговор за неделю

Имрана Хана и его жену Бушру Биби приговорили к семи годам лишения свободы за слишком быструю свадьбу после развода.

Суд в пакистанском городе Равалпинди приговорил к семи годам бывшего премьер-министра страны Имрана Хана и его супругу Бушру Биби. Причиной приговора стал слишком быстро заключенный брак после предыдущего развода. Это четвертый раз за полгода, когда Хану назначают тюремный срок.

Согласно решению суда, в январе 2018 года Хан и Биби сыграли свадьбу в нарушение установленного в Коране запрета женщинам выходить замуж сразу после развода. Согласно мусульманскому священному писанию, после развода женщина должна выждать хотя бы три месяца перед заключением следующего брака.

Чтобы не нарушать эту норму, Хан попросил муллу провести свадьбу еще раз уже в феврале, по прошествии положенных трех месяцев. Однако это не помогло доказать ему доказать невиновность в суде.

Против Имрана Хана заведено больше 50 уголовных дел

Имран Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 по 2022 год, когда с должности его сняли депутаты парламента, вынеся вотум недоверия. С тех пор против бывшего премьера было возбуждено более 50 уголовных дел. В том числе - дело о терроризме.

Ранее его уже приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег, к 10 годам за разглашение гостайны и к 14 годам вместе с женой по делу о коррупции. Супруги отрицают все обвинения и называют дела против них политически мотивированными. В партии Хана дело назвали фиктивным и пообещали подать апелляцию.

Процесс происходит накануне выборов

Агитационный плакат партии Имрана Хана PTI с ее логотипом, май 2013 Фото: Saood Rehman/EPA/picture alliance

8 февраля в Пакистане пройдут всеобщие выборы в федеральный парламент, а также парламенты четырех основных провинций страны. В январе партии Хана PTI запретили использовать свой логотип в избирательном бюллетене, что может серьезно сказаться на их результатах, ведь до 40% пакистанских избирателей неграмотны и узнают партии лишь по их логотипам.

Кроме того, многим кандидатам от PTI придется баллотироваться как независимым из-за наложенных на партию формальных ограничений. Накануне выборов избирательная комиссия страны запретила публиковать результаты социологических опросов, однако, по последним данным, партия Хана могла претендовать на более чем половину мест в федеральном парламенте.

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