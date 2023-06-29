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Эксперты обеспокоены распространением исламофобии в Германии

Павел Мыльников
2 ч. назад

Мусульман в ФРГ часто воспринимают как чужаков, их показывают с отрицательной стороны в немецких фильмах, говорится в экспертном докладе. В МВД обещают бороться с социальной неприязнью к мусульманам.

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Женщина в хиджабе в Ганновере
Женщина в хиджабе в ГанновереФото: Frank May/picture alliance

В немецком обществе широко распространен расизм в отношении мусульман и исламофобия. Такой вывод содержится в докладе независимого экспертного совета по борьбе с проявлениями ненависти в отношении мусульман, опубликованном в четверг, 29 июня. Примерно каждый второй житель Германии согласен с антимусульманскими заявлениями, указывается в исследовании. Это предполагает "опасную питательную среду и лазейку для антидемократических групп", подчеркивают авторы документа.

Мусульман в ФРГ часто воспринимают как "чужаков"-иммигрантов и как представителей "якобы отсталой религии", указывают эксперты. По их данным, женщины, носящие хиджаб, в ходе исследования сообщали об "особо радикальных формах враждебности". Кроме того, ислам часто "в целом ассоциируется с насилием, экстремизмом и отсталостью", отмечают составители доклада.

Отрицательный образ мусульман в немецком кино

Озабоченность экспертов вызывает и отражение ислама в немецком кинематографе. Почти 90 процентов изученных фильмов показывали мусульман с отрицательной стороны, причем тематикой фильмов зачастую становились истории о нападениях террористов, радикализации, войнах и угнетении женщин, подчеркивают составители доклада.

Мусульмане в Германии являются "одним из наиболее уязвимых меньшинств", резюмируют эксперты. Они представили 20 рекомендаций для политиков, органов безопасности и юстиции, а также представителей культурных учреждений и СМИ с целью активно противостоять сложившейся тенденции. В числе рекомендаций - назначение федерального уполномоченного, "сквозная ревизия учебных программ и учебников", курсы повышения квалификации для работников школ и детских садов, правоохранительных и судебных органов, а также расширение возможностей финансирования мусульманских организаций в культурной и социальной сферах.

Реакция МВД Германии

"Многие из 5,5 миллиона мусульман в Германии сталкиваются в повседневной жизни с проявлениями социальной неприязни и дискриминации, доходящей до ненависти и насилия", - заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). Политики будут активно "заниматься результатами (исследования. - Ред.) и рекомендациями, а также сделают все, чтобы ликвидировать дискриминацию и лучше защищать мусульман от социальной неприязни", заверила глава МВД Германии.

В то же время эксперты одобрительно отозвались об отдельном учете "преступлений на почве исламофобии" в полицейской статистике. Однако значительное число подобных деяний остается неучтенным, считают авторы доклада. По их оценке, многие из пострадавших почти не осведомлены о возможностях поддержки и редко сообщают о нападениях , оскорблениях или домогательствах.

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