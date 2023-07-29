Эксперт ООН призвала освободить Кара-Мурзу из-под стражи

Российский публицист и оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза должен быть немедленно освобожден из-под стражи в соответствии с международными обязательствами в области прав человека, а также законодательством Российской Федерации и нормативными актами о лицах, подлежащих освобождению от лишения свободы или других форм содержания под стражей по состоянию здоровья. Такое заявление сделала специальная докладчица ООН по ситуации с правами человека в России Мариана Катцарова . Оно было обнародовано на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в пятницу, 28 июля.

"Я обеспокоена тем, что единственным преступлением Владимира Кара-Мурзы было высказывание правды в адрес власти, за что он был наказан 25 годами лишения свободы", - указала эксперт ООН. При этом она напомнила, что "лишение свободы за реализацию прав человека, включая свободу выражения мнений и свободу объединений, представляет собой произвольное задержание в соответствии с международным законодательством в сфере прав человека".

Особую тревогу вызывает тот факт, что Кара-Мурза остается под стражей, в то время как два медицинских эксперта независимо друг от друга подтвердили его диагноз "полинейропатия нижних конечностей", подчеркнула Катцарова.

Приговор Владимиру Кара-Мурзе

Владимир Кара-Мурза, оппозиционный политик, историк и журналист, в середине апреля был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Московский городской суд признал его виновным в государственной измене, распространении клеветы на российскую армию и сотрудничестве с нежелательной организацией.

По мнению самого Кара-Мурзы, "показательный сталинский приговор" был вынесен ему, в частности, за активное участие в продвижении "законов Магнитского", на основании которых западные страны ввели персональные и финансовые санкции в отношении нарушителей прав российских граждан.

Первый апелляционный суд Москвы 31 июля должен будет рассмотреть апелляцию защиты Владимира Кара-Мурзы на этот приговор.

Отказ суда рассмотреть жалобу Кара-Мурзы

28 июля в Telegram-канале Владимира Кара-Мурзы было опубликовано сообщение о том, что через спецчасть следственного изолятора №5 политик получил постановление об отказе Пресненского суда Москвы рассматривать его жалобу на бездействие Следственного комитета в расследовании двух его отравлений - в 2015 и 2017 годах. При этом постановление судьи Елены Абрамовой, датированное 26 июня, поступило в СИЗО №5 только 17 июля, когда положенные по закону 15 дней на его обжалование уже истекли, говорилось в посте.

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