Евросоюз ввел санкции в связи с приговором Кара-Мурзе в РФ

Ограничительные меры ЕС касаются тех, кто ответственен за приговор Владимиру Кара-Мурзе, осужденному на 25 лет лишения свободы. В перечне Брюсселя - замминистра юстиции России Свириденко.

Совет Евросоюза объявил о санкциях в отношении девяти граждан России в связи с приговором политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе, который был в апреле осужден на 25 лет за распространение "фейков" про армию, осуществление деятельности "нежелательной" организации и "государственную измену". Соответствующее постановление было опубликовано в понедельник, 5 июня, в официальном журнале ЕС.

Евросоюз, осуждая "политически мотивированное" обвинение Кара-Мурзы и настаивая на его немедленном освобождении, вводит ограничительные меры в отношении заместителя министра юстиции России Олега Свириденко, который ответственен за исполнение законодательства об "иностранных агентах", четырех судей, двух следователей, директора компании "Независимый эксперт" (главного свидетеля обвинения) и начальника следственного изолятора.

Россиянам, включенным в санкционный список, запрещен въезд в Евросоюз. Их активы в странах сообщества подлежат заморозке.

Боррель: ЕС солидарен с преследуемыми за борьбу за права человека

"Сегодняшнее решение о санкциях еще раз демонстрирует решимость Европейского Союза солидаризироваться со всеми, кто подвергается судебному преследованию, тюремному заключению или запугиванию за то, что борется за права человека и говорит правду", - заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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