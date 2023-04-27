Депутаты бундестага призвали освободить Владимира Кара-Мурзу

Германские парламентарии направили письмо послу РФ в ФРГ Сергею Нечаеву. В послании они называют приговор Кара-Мурзе драконовским и призывают освободить политика.

Депутаты германского бундестага от правящей в ФРГ коалиции и оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) добиваются освобождения известного российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, приговоренного к длительному лишению свободы по обвинению в госизмене и "фейках" против российской армии. Издания Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в четверг, 27 апреля, обнародовали письмо, направленное депутатами послу России в Берлине Сергею Нечаеву.

"Мы, члены различных фракций германского бундестага, призываем вас добиваться от российского правительства незамедлительного освобождения Владимира Кара-Мурзы", - говорится в послании. Парламентарии называют приговор, вынесенный Кара-Мурзе, драконовским, а ядро путинского режима - "крайне бесчеловечным".

Приговор Кара-Мурзе

Владимир Кара-Мурза 17 апреля был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Это самое суровое наказание, назначенное до сих пор кому-либо из российских оппозиционеров. Ранее незамедлительного освобождения Кара-Мурзы уже потребовал Европейский парламент.

По сообщению RND, послание российскому послу в ФРГ Нечаеву инициировали представители партии "зеленых" Робин Вагенер (Robin Wagener) и Беате Вальтер-Розенхаймер (Beate Walter-Rosenheimer), заручившись поддержкой у социал-демократов, свободных демократов и христианских демократов в комитетах бундестага по иностранным делам и по правам человека.

Подписанты также призвали российского посла позаботиться о предоставлении Кара-Мурзе необходимой медицинской помощи, который, по их словам, "находясь в СИЗО, потерял в весе 20 килограммов из-за неоднократных отравлений в прошлом".

Смотрите также: