Эксперт ООН обвинила РФ в пытках, как инструменте репрессий

В новом докладе спецдокладчика по правам человека в России Марианы Кацаровой речь идет о жестоких пытках в качестве санкционированных государством инструментов системных репрессий в России как согласованной стратегией.

В своем новом докладе "Пытки в России как инструмент репрессий внутри страны и агрессии за рубежом" специальный докладчик Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в России Мариана Кацарова обвиняет Кремль в систематических пытках и украинских солдат и российских граждан - критиков властей. "С момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года пытки стали санкционированным государством инструментом систематического притеснения, используемым для контроля над обществом и подавления инакомыслия, а также для посягательства на основы прав человека и пространства для гражданской деятельности в России", - заявила эксперт ООН в своем докладе во вторник, 29 октября.

Докладчик отметила, что это не новое явление в Российской Федерации, но теперь "оно превратилось в согласованную стратегию". "Инструмент для подавления гражданского пространства, для того чтобы заставить замолчать всех критиков войны или диссидентов, которые не согласны с политикой российских властей", - так охарактеризовала эксперт суть пыточных методов Кремля. По словам Кацаровой, в РФ на данный момент насчитывается не менее 1300 политзаключенных, среди которых 30 журналистов. Однако это число может быть и 1700, и выше, уточнила она.

ООН: В законах РФ отсутствует наказание за пытки

Основные заключения доклада ООН свидетельствуют об отсутствии в российском законодательстве отдельного состава преступления для пыток. Пытки преследуются как менее тяжкие преступления, что не позволяет устанавливать адекватные наказания, соразмерные этому преступлению, и возмещать ущерб жертвам, говорится в нем.

Персонализируя объекты пыток российского государства, Кацарова сообщает также о последствиях применения пыток против политических заключенных, правозащитников и антивоенных активистов, отказников по соображениям совести и мобилизованных лиц, адвокатов, журналистов, представителей ЛГБТ, мигрантов и соискателей убежища, представителей коренных народов и национальных меньшинств, а также женщин и девочек.

ООН нашла новые доказательства пыток украинцев в оккупации

Украинские гражданские и военнопленные, которые находились в заключении на оккупированных Россией территориях Украины, систематически подвергались пыткам с одобрения назначенных РФ местных "представителей властей". Об этом сказано в опубликованном на прошлой неделе докладе комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

Новые доказательства подтверждают сделанные ранее выводы экспертов Организации Объединенных Наций о распространенности пыток на оккупированных территориях Украины, в особенности в местах заключения, а также позволяют предположить, что к пыткам заключенных привлекались "сотрудники конкретных служб" РФ, указывают составители доклада, который был передан в Совет по правам человека ООН. "Широкий географический охват и распространенные схемы применения пыток демонстрируют, что пытки проводились как обычная и приемлемая практика с чувством безнаказанности," - указывает комиссия.

РФ узаконила любые преступления, если они не вредят власти

Выводы экспертов ООН стали очередным подтверждением множества появлявшихся ранее свидетельств пыток, организованных представителями РФ на оккупированных территориях. На это указывали не только очевидцы и находившиеся в плену украинцы, но и такие находки, как оборудованные пыточные комнаты в населенных пунктах, освобожденных в ходе контрнаступления ВСУ на востоке Украины осенью 2022 года. Все это противоречит Женевским конвенциям о гуманном обращении во время войны.

В июле 2023 года в России вступил в силу закон "О применении положений УК и УПК РФ" на захваченных территориях Украины, в котором прямо прописывалось, что "не является преступным и наказуемым деяние, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного УК РФ, но было направлено на защиту интересов" России, так называемых "ДНР" и "ЛНР" или "населения и организаций" на оккупированных территориях.