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Экс-офицера бундесвера осудили за шпионаж против РФ

Михаил Бушуев Дюссельдорф
27 мая 2024 г.

Бывшего капитана бундесвера приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения за шпионаж в пользу РФ.

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Бывший офицер бундесвера Томас Х. (Thomas H.) выслушивает приговор в зале суда в Дюссельдорфе
Бывший офицер бундесвера Томас Х. (Thomas H.) признан виновным в шпионаже в пользу РоссииФото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Бывший офицер бундесвера Томас Х. (Thomas H.) признан виновным в шпионаже в пользу России за то, что передавал властям РФ военную информацию о вооруженных силах Германии. Высший земельный суд в Дюссельдорфе в понедельник, 27 мая приговорил 54-летнего экс-капитана к тюремному заключению сроком три с половиной года, передает корреспондент DW.

Ранее на судебном заседании в апреле 2024 года подсудимый признал свою вину и тот факт, что он обращался в Генеральное консульство РФ в Бонне с предложением передачи секретной информации. Говоря о своих мотивах, Томас Х. заявил, что им двигал страх перед ядерной эскалацией войны в Украине.

Томаса Х. задержали летом 2023 года. Федеральная прокуратура Германии предъявила бывшему военнослужащему обвинения в одном эпизоде передачи российской секретной службе информации, которую он получил, работая в Федеральном ведомстве по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера, расположенном в Кобленце. По данным прокуратуры, с мая 2023 года Томас Х. по собственной инициативе обращался в Генеральное консульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал им сотрудничество, а затем выдал служебную информацию для ее последующей передачи одной из российских спецслужб.

Томас Х. служил в ведомстве, отвечающем за закупки оружия для бундесвера Ведомство, в котором работал обвиняемый, ежегодно заключает оборонные контракты на миллиарды евро, закупая необходимое оборудование для вооруженных сил Германии.

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