"Эксмо" оштрафовали на 900 тысяч рублей за "пропаганду ЛГБТ"

Претензии к издательству связаны с комиксом "Голубь Геннадий" украинской художницы Koro. Протокол на "Эксмо" составили по доносу депутата Госдумы Хинштейна. По его словам, художница поддерживает ВСУ.

Зеленоградский суд Москвы оштрафовал на 900 тысяч рублей издательство "Эксмо" по статье о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений", сообщает объединенная пресс-служба московских судов в среду, 27 декабря. Суд установил, что "Эксмо" "пропагандировало" такие отношения путем распространения "информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений".

Претензии к издательству связаны с комиксом "Голубь Геннадий" украинской художницы Koro (настоящее имя - Татьяна Хлонь). Telegram-канал "Осторожно новости" ранее писал , что протокол "об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних" на издательство составили "за комиксы о голубе - там птица признается, что она пансексуал".

Издательство утверждает, что договор с автором расторгнут

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, написавший донос на "Эксмо" отдельно подчеркнул, что "автор комиксов находится в Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ".

В "Эксмо" объясняли, что последний тираж комикса был напечатан за год до закона о полном запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". В издательстве сообщили, что всем клиентам была сделана рассылка о запрете продаж, а договор с автором прекращен. "Это комикс про настоящих голубей. Там одна картинка, фраза кому-то не понравилась. Я ее сейчас не вспомню. Но комикс давно снят с продажи. Почему к нам претензии - вообще непонятно!" - заявил гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев изданию Daily Storm на прошлой неделе.

Закон РФ о полном запрете "движения ЛГБТ"

Президент РФ Путин в декабре 2022 года подписал закон о полном запрете "пропаганды" ЛГБТ, педофилии и "смены пола". После этого книжные магазины и библиотеки стали убирать с полок книги, которые могут попасть под действие закона.

Верховный суд РФ 30 ноября признал несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил ее в России. Решение о запрете вступило в силу с того же дня.

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