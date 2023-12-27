"Эксмо" оштрафовали на 900 тысяч рублей за "пропаганду ЛГБТ"
Зеленоградский суд Москвы оштрафовал на 900 тысяч рублей издательство "Эксмо" по статье о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений", сообщает объединенная пресс-служба московских судов в среду, 27 декабря. Суд установил, что "Эксмо" "пропагандировало" такие отношения путем распространения "информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений".
Претензии к издательству связаны с комиксом "Голубь Геннадий" украинской художницы Koro (настоящее имя - Татьяна Хлонь). Telegram-канал "Осторожно новости" ранее писал, что протокол "об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних" на издательство составили "за комиксы о голубе - там птица признается, что она пансексуал".
Издательство утверждает, что договор с автором расторгнут
Депутат Госдумы Александр Хинштейн, написавший донос на "Эксмо" отдельно подчеркнул, что "автор комиксов находится в Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ".
В "Эксмо" объясняли, что последний тираж комикса был напечатан за год до закона о полном запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". В издательстве сообщили, что всем клиентам была сделана рассылка о запрете продаж, а договор с автором прекращен. "Это комикс про настоящих голубей. Там одна картинка, фраза кому-то не понравилась. Я ее сейчас не вспомню. Но комикс давно снят с продажи. Почему к нам претензии - вообще непонятно!" - заявил гендиректор "Эксмо"Евгений Капьев изданию Daily Storm на прошлой неделе.
Закон РФ о полном запрете "движения ЛГБТ"
Президент РФ Путин в декабре 2022 года подписал закон о полном запрете "пропаганды" ЛГБТ, педофилии и "смены пола". После этого книжные магазины и библиотеки стали убирать с полок книги, которые могут попасть под действие закона.
Верховный суд РФ 30 ноября признал несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил ее в России. Решение о запрете вступило в силу с того же дня.
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