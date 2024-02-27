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Экс-информатор ФБР Смирнов оставлен под стражей

Александр Дельфинов
27 февраля 2024 г.

Суд в Лос-Анджелесе решил оставить в заключении до суда Александра Смирнова, обвиняемого в даче ложных показаний на президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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Экс-информатор ФБР Александр Смирнов (второй справа) закрывает лицо, выходя из суда в Лас-Вегасе
Экс-информатор ФБР Александр Смирнов (второй справа) закрывает лицо, выходя из суда в Лас-Вегасе. 20 февраля 2024 г.Фото: Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal/AP/picture alliance

В США был оставлен под стражей до суда бывший информатор Федерального бюро расследований (ФБР) Александр Смирнов, обвиняемый в даче ложных показаний против президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Суд в Лос-Анджелесе в понедельник, 26 февраля, постановил, что 43-летний Смирнов, имеющий гражданство США и Израиля, не может быть освобожден под залог, так как нельзя исключить, что он не попытается скрыться.

Смирнов был впервые задержан 14 февраля в аэропорту Лас-Вегаса по возвращении в США из-за границы, после чего ему предъявили обвинения в даче ложных показаний об участии Джо Байдена и его сына Хантера в сделках с украинской энергетической компанией Burisma Holdings. Согласно обвинению, среди прочего, Смирнов рассказывал ФБР, что компания якобы выплачивала крупные взятки Байденам, чтобы избежать проблем в США.

Вскоре после первоначального задержания в Лас-Вегасе Смирнов был отпущен под залог, однако уже через пару дней вновь задержан на основании того же ордера, после чего защита Смирнова потребовала его вторичного освобождения, в чем и было отказано.

Экс-информатор ФБР получал компромат на Байденов от РФ

20 февраля телеканал CNN сообщил, что Смирнов признался в сотрудничестве с российской разведкой, в частности, что получал от нее недостоверные сведения о Байденах. Прокурор по делу Смирнова заявил, что тот "активно распространял новую ложь, которая может повлиять на выборы в США", после встречи с российскими шпионами в конце прошлого года, а последствия его прежних ложных обвинений во взяточничестве в адрес Байденов "продолжают ощущаться по сей день".

Как отмечает AFP, Смирнов был информатором ФБР на протяжении 10 лет, а обнародованные обвинения в его адрес, скорее всего, подорвут попытку организации импичмента президента Байдена, которую готовили республиканцы в Конгрессе США, опираясь на информацию о том, что Байдены могли быть вовлечены в коррупционную деятельность, так как эта информация и опиралась на ложь, распространявшуюся экс-информатором ФБР.

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