  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаРоссия

Экс-игрок сборной России по футболу Бугаев погиб на войне

Сергей Куприков
30 декабря 2024 г.

Алексей Бугаев, осужденный в сентябре 2024 года за покушение на сбыт наркотиков, заключил контракт с министерством обороны РФ.

https://p.dw.com/p/4ofrE
Бывший игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев
Бывший игрок сборной России по футболу Алексей БугаевФото: Jamie McDonald/Getty Images

Бывший игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев погиб на войне в Украине в возрасте 43 лет. Об этом сообщило в воскресенье, 29 декабря, издание Sports.ru со ссылкой на спортивного юриста Антона Смирнова. По его словам, из-за боевых действий "пока нет возможности вытащить тело". Информацию о смерти спортсмена подтвердил в интервью изданию и отец Бугаева.

Алексей Бугаев - воспитанник московского клуба "Торпедо", выступал также за московский "Локомотив", "Томь" и "Краснодар". В 2003-2005 годах провел за сборную России семь матчей, в том числе два - на чемпионате Европы 2004 года. Бугаев завершил карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет. Причиной ухода из большого футбола он назвал семейные обстоятельства.

В октябре 2023 года Алексея Бугаева задержали с метилэфедроном общим весом почти 500 граммов. В сентябре 2024 года он был приговорен к девяти с половиной годам колонии строгого режима по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Защита утверждала, что полиция сфальсифицировала доказательства, однако на суде экс-футболист заявил, что признает вину и раскаивается.

Сразу после оглашения приговора адвокат Бугаева Константин Жеребцов сообщил, что его мандант намерен заключить контракт с Минобороны РФ и поехать на фронт.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Флаги Европейского Союза и Украины на акции солидарности с Киевом у Бранденбургских ворот в Берлине

Тысяча дней войны России против Украины

Тысяча дней войны России против Украины

Украина отражает российскую агрессию более двух с половиной лет. Основные моменты этой тысячи дней - в фотогалерее DW.
Конфликты19 ноября 2024 г.17 фото
external

Олимпиада не вне политики: как путинская война в Украине изменила мир спорта | Европа в фокусе

Олимпиада не вне политики: как путинская война в Украине изменила мир спорта | Европа в фокусе

Лучшие спортсмены со всего мира готовятся сейчас к Олимпиаде. Она пройдет в Париже. Долгое время спорт оставался вне политики. Но игнорировать агрессию России против Украины оказалось невозможно. Команды РФ и Беларуси МОК лишил возможности выступать на Олимпиаде. Но отдельным спортсменам можно участвовать в Летних играх - под нейтральным флагом. В Украине такое решение вызывает возмущение.
Политика23 февраля 2024 г.24:47 мин.
Кладбище погибших украинских воинов

Война РФ убила 456 украинских атлетов национального уровня

Война РФ убила 456 украинских атлетов национального уровня

456 украинских спортсменов национальных сборных погибли в результате агрессии РФ, сообщил DW глава министерства молодежи и спорта Украины. Из-за российских атак разрушено более 500 спортивных объектов.
Конфликты15 мая 2024 г.