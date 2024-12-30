Экс-игрок сборной России по футболу Бугаев погиб на войне

Алексей Бугаев, осужденный в сентябре 2024 года за покушение на сбыт наркотиков, заключил контракт с министерством обороны РФ.

Бывший игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев погиб на войне в Украине в возрасте 43 лет. Об этом сообщило в воскресенье, 29 декабря, издание Sports.ru со ссылкой на спортивного юриста Антона Смирнова. По его словам, из-за боевых действий "пока нет возможности вытащить тело". Информацию о смерти спортсмена подтвердил в интервью изданию и отец Бугаева.

Алексей Бугаев - воспитанник московского клуба "Торпедо", выступал также за московский "Локомотив", "Томь" и "Краснодар". В 2003-2005 годах провел за сборную России семь матчей, в том числе два - на чемпионате Европы 2004 года. Бугаев завершил карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет. Причиной ухода из большого футбола он назвал семейные обстоятельства.

В октябре 2023 года Алексея Бугаева задержали с метилэфедроном общим весом почти 500 граммов. В сентябре 2024 года он был приговорен к девяти с половиной годам колонии строгого режима по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Защита утверждала, что полиция сфальсифицировала доказательства, однако на суде экс-футболист заявил, что признает вину и раскаивается.

Сразу после оглашения приговора адвокат Бугаева Константин Жеребцов сообщил, что его мандант намерен заключить контракт с Минобороны РФ и поехать на фронт.