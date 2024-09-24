Экс-футболист сборной РФ осужден на 9,5 лет за наркотики

Алексей Бугаев получил смс с координатами "закладки" и достал оттуда 494,8 грамма наркотиков. Он планировал сбыть их, но был задержан, сообщила пресс-служба суда.

Бывший защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев получил 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края во вторник, 24 сентября.

Как следует из приговора, вынесенного Прикубанским районным судом города Краснодара, "в октябре 2023 года Бугаев, получив смс-сообщение с координатами расположения "закладки" с наркотическими средствами, забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 грамма". "Наркотики подсудимый приобрел с целью дальнейшего незаконного сбыта, однако сделать это ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - уточняет далее объединенная пресс-служба судов.

Указывается, что изначально Бугаев утверждал, "что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься". "Однако после того, как его показания были оглашены в судебном заседании, Бугаев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Также вина подсудимого была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств",- говорится в сообщении.

Отмечается, что при вынесении приговора суд учел наличие у футболиста ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте.

Спортивная карьера Алексея Бугаева

Как напоминает агентство "Интерфакс", 43-летний Бугаев выступал за сборную России по футболу в 2004-2005 годах. "Также он играл за московские "Торпедо" и "Локомотив", томскую "Томь", подмосковные "Химки", ФК "Краснодар", провел несколько матчей за сборную России. В составе "Локомотива" стал обладателем суперкубка и бронзовым призером чемпионата России", - отмечает агентство .

О задержании футболиста в Краснодаре и возбуждении против него уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере стало известно в ноябре 2023 года.