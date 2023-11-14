Экс-госсекретарь США Помпео войдет в руководство "Киевстара"

Бывший госсекретарь США Майк Помпео войдет в совет директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар". Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила компания VEON, владеющая оператором.

В пресс-релизе VEON говорится, что Помпео будет занимать должность независимого неисполнительного директора в качестве партнера консалтинговой и инвестиционной фирмы Impact Investments - "недавно созданной в США компании, занимающейся стратегическими и финансовыми консультациями и инвестициями, которая стремится развивать долгосрочное партнерство с ведущими мировыми компаниями в различных отраслях и регионах".

"Эти изменения в совете директоров "Киевстара" отражают приверженность VEON Украине, а также восстановлению и реконструкции страны", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что VEON запустила кампанию под названием Invest in Ukraine NOW! ("Инвестируйте в Украину СЕЙЧАС!") и взяла на себя обязательство инвестировать в страну 600 млн долларов США (около 550 млн евро) за три года.

Помпео последний раз посещал Киев в апреле

Майк Помпео занимал должность госсекретаря в 2018-2021 годах, когда действующим президентом США был Дональд Трамп. До этого он являлся директором Центрального разведывательного управления.

В 2020 году в рамках рабочего визита Помпео посещал Украину в должности госсекретаря Соединенных Штатов. В ходе визита он провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, который поблагодарил его за поддержку территориальной целостности страны. Уже после отставки - в апреле 2023 года - Помпео снова приезжал в Киев во главе американской делегации и встречался с Зеленским.

Смотрите также: