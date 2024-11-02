Футболиста Алиева причислили к террористам и экстремистам

Бывшего игрока сборной Украины Александра Алиева, который в том числе в свое время выступал за московский "Локомотив" и киевское "Динамо", Росфинмониторинг внес в российский список террористов и экстремистов.

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов украинского футболиста Александра Алиева, сообщается в субботу, 2 августа, на сайте ведомства. Алиев указан в части списка "Включенные", рядом с его фамилией стоит отметка в виде "звездочки", которой Росфинмониторинг отмечает тех, кто, по версии ведомства, причастен к "терроризму". Люди, включенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ограничены в возможности совершать банковские операции - их счета в России при наличии будут заблокированы. Алиев живет в Украине с 2015 года.

В конце августа в Москве было возбуждено уголовное дело в отношении Алиева за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" за которое в РФ предусмотрено до семи лет лишения свободы. Позднее экс-футболист появился в базе розыска МВД России. Причиной послужил опубликованный им 28 августа в соцсетях видеоролик, в котором он призвал ВСУ "убивать мирное население" Курской области. "Русские меня очень ищут", - написал 10 октября Алиев на своей Instagram-странице и привел скрин со своим фото из базы МВД.

Кто такой Александр Алиев

Алиев родился в Хабаровске и до 12 лет жил в России. Его мать родом из Курска - по ее словам, связи с сыном она не поддерживает. В России он играл за московский "Локомотив" в сезоне 2009-2010 годов и клуб "Анжи" из Махачкалы (сезон 2014–2015 годов). В 2010-м стал лучшим игроком чемпионата России по системе "гол+пас".

В составе киевского "Динамо" Алиев стал двукратным чемпионом Украины, обладателем Кубка Украины и трех Суперкубков страны. В сборной Украины полузащитник провел 28 матчей и забил шесть голов. Алиев завершил профессиональную карьеру в 2019 году. После начала начала полномасштабной российской агрессии входил в состав формирований территориториальной обороны в Украине.