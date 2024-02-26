Экс-актера Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку

Известного по роли в сериале "Глухарь" актера, покинувшего Россию еще в 2018 году, суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы за участие в боевых действиях против РФ в "Русском добровольческом корпусе".

Второй Западный окружной военный суд в РФ заочно приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего актера Кирилла Канахина по обвинению в государственной измене, сообщают российские агентства в понедельник, 26 февраля. Уточняется, что судебный процесс шел в закрытом режиме и в отсутствие подсудимого.

41-летний Канахин ранее играл в сериале "Глухарь" и в "Театре Луны", принимал участие в сериалах "Участковый" и "Простые истины". Согласно тексту приговора, который приводит агентство "Интерфакс", экс-актер в 2018 году покинул территорию России, а после начала российского вторжения в Украину, в августе 2022 года, вступил в состав "Русского добровольческого корпуса" (РДК).

Обвинение утверждает, что в составе корпуса он принимал участие в боевых действиях против российских войск в Херсонской области, а также в военных рейдах РДК на территорию Брянской и Белгородской областей в марте и мае прошлого года. В частности, по версии обвинения, в селе Любечане Брянской области 2 марта 2023 года бойцами РДК были убиты двое местных жителей и ранен 10-летний мальчик. Независимых подтверждений причастности РДК к этим убийствам - нет.

Экс-актер "засветился" на видео в ходе рейдов РДК

Аргументами для приговора послужили видео, снятые, как утверждается, в ходе этих рейдов, на которых Канахин присутствует в компании солиста блэк-метал группы "М8Л8ТХ" Алексея Левкина, ранее воевавшего на стороне Украины в Донбассе. В марте 2023 года Канахина объявили в федеральный розыск в России, а в апреле - заочно арестовали. Левкина в мае того же года также объявили в розыск.

"Русский добровольческий корпус" - вооруженное формирование, воюющее на стороне Украины, но состоящее, как утверждается, исключительно из российских граждан. Согласно заявлениям бойцов РДК, их целью является "освобождение своей земли от путинского режима". В России РДК признан террористической организацией.

"Русский добровольческий корпус" и "Легион "Свобода России", воюющие на стороне Украины, неоднократно заявляли, что устраивали рейды в российские регионы, граничащие с Украиной. МВД России объявило в розыск несколько участников этих формирований.

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