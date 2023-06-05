СМИ назвали имена нескольких военных РФ, плененных РДК

Судя по видео, опубликованному РДК и легионом "Свобода России", у них в плену находятся не менее дюжины российских военных. Журналисты определили личности примерно половины из них.

Журналисты Telegram-каналов "Можем объяснить" и Astra утверждают, что смогли определить личности нескольких россиян, которые попали в плен к"Русскому добровольческому корпусу" (РДК) и легиону "Свобода России", как утверждают бойцы этих фломирований. "Можем объяснить" назвал в понедельник, 5 июня, имена пяти российских военных, накануне Astra идентифицировал еще одного.

Как пишет канал "Можем объяснить" четырех человек, которых РДК обещал передать белгородскому губернатору, если тот приедет на встречу, удалось опознать с помощью сервисов поисков по соцсетям. Все четверо - Роман Гоменюк, Юрий Мартынов, Алексей Хамицкий и Дмитрий Ермаков - оказались родом из города Великие Луки Псковской области. Еще одного пленного из Псковской области, Дениса Выломова, опознали его родственники, связавшиеся с изданием.

Ранее канал Astra рассказал, что шестого пленного, который представился на видео как Алексей Беляев из города Кашина Тверской области, опознали его родственники. Еще один захваченный в плен россиянин представился как Алексей Викторович (фамилия звучит неразборчиво), также из Псковской области.

РДК и "Свобода России" 4 июня объявили, что готовы отдать пленных губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову при личной встрече в Новой Таволжанке. Гладков в ответ назвал другое место встречи - на МАПП "Шебекино", а в Новую Таволжанку не явился.

Судя по видео, опубликованному россиянами, которые воюют на стороне Украины, у них в плену находится 13 человек, причем трое - в тяжелом состоянии. После неявки Гладкова командир РДК пообещал передать их украинской стороне для пополнения обменного фонда.

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