ЕК расследует польский закон о российском влиянии

Принятый в Польше закон о создании комиссии, которая будет изучать влияние России на безопасность в республике, нарушает европейское право, считают в Брюсселе.

Еврокомиссия (ЕК) инициировала официальное расследование против Польши из-за принятого там закона о создании следственной комиссии по "российскому влиянию", сообщил на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 7 июня, заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис. "Мы обсудили ситуацию в Польше, и коллегия решила начать процедуру о нарушении, направив официальное уведомление по поводу нового закона о комиссии по изучению российского влияния", - заявил он.

Еврокомиссия пошла на эту меру, несмотря на недавнее предложение президента Польши Анджея Дуды внести в закон поправку. Поправка отменяет 10-летний запрет на пребывание на госслужбе для тех, кого члены комиссии сочтут подвергшимися российскому влиянию, но остальные задачи комиссии сохраняют силу.

Перед этим, 29 мая, Дуда подписал закон об учреждении комиссии, которая будет изучать влияние России на безопасность в республике в последние 15 лет. Предполагается, что комиссия будет расследовать "деятельность государственных должностных лиц и руководителей высшего звена в период с 2007 по 2022 годы, которые могли находиться под влиянием России и действовать в ущерб республике". Комиссию наделяют полномочиями прокуратуры и суда. Она сможет налагать взыскания на чиновников, в том числе отстранять их от политических должностей.

Критика закона в Евросоюзе

Новый закон вызвал острую критику в ЕС. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что принятие этого закона вызывает большую обеспокоенность. По словам чиновника, закон дает специальной комиссии возможность без судебной проверки лишать польских граждан права быть избранными на государственную должность.

Критики считают, что консервативное польское правительство, принявшее закон за несколько месяцев до парламентских выборов, попытается с его помощью дискредитировать лидера оппозиции - бывшего премьер-министра страны Дональда Туска.

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