ЕБРР не будет финансировать украинского энергооператора ДТЭК

Европейский банк реконструкции и развития не станет помогать украинскому энергооператору ДТЭК, несмотря на сложную ситуацию в энергетике, вызванную российскими обстрелами.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не станет помогать оператору электроэнергии ДТЭК из Украины, несмотря на сложную ситуацию в энергетике страны, вызванную обстрелами со стороны российской армии. Об этом со ссылкой на президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо пишет итальянское издание Corriere della Sera в воскресенье, 24 ноября.

По словам Рено-Бассо, такое решение банка связано с нежеланием оказывать помощь украинским компаниям, принадлежащим местным олигархам. А владелец ДТЭК - самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, чье состояние оценивается как минимум в четыре млрд долларов.

"Цель освобождения экономики от влияния олигархов абсолютно фундаментальна, и у нас очень твердые представления на этот счет: это часть реформ, которые необходимо провести, чтобы Украина могла вступить в Европейский Союз", - заявила президент банка. Она добавила, что, пойдя на компромисс в этом вопросе, организация "повредит перспективам страны в долгосрочной перспективе". По ее мнению, для изменения ситуации необходимо провести "более широкие реформы" и "изменить структуру", чтобы ослабить контроль Ахметова над компанией. "Во время войны роль олигархов была ослаблена, но после нее все может быть иначе", - добавила она.

Хотя ЕБРР не является европейским институтом, в состав его акционеров входит Евросоюз, все его члены и Европейский инвестиционный банк.

ДТЭК потеряла как минимум половину мощностей из-за ударов российской армии

В конце марта 2024 года гендиректор входящей в группу ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко рассказал, что оператор потерял около половины генерирующих мощностей в результате массированных ударов российской армии по энергосистеме Украины.

В июне того же года гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев в своем аккаунте в соцсети Facebook написал, что компания утратила 90% своих мощностей.