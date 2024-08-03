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Джихадисты в Нигере опубликовали видео с "заложниками из РФ"

Павел Мыльников
3 августа 2024 г.

Двое мужчин на видеозаписи называют себя уроженцами РФ, приехавшими в Мбангу на работу в российской фирме. Распространившая запись группировка GSIM связана с "Аль-Каидой".

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Человек за решеткой
Фото: Sergey Nepsha/Zoonar/picture alliance

Джихадистская группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (GSIM), связанная с террористической организацией "Аль-Каида", утверждает, что взяла в заложники двух граждан России на юго-востоке Нигера. Об этом агентство AFP сообщило в пятницу, 2 августа, проанализировав опубликованный джихадистами видеоролик.

На видеозаписи показаны монологи двух мужчин на английском языке общей продолжительностью около минуты. Один из них утверждает, что родился в России, живет в Украине и работал на российскую компанию в качестве геолога в Мбанге. Второй также говорит, что родился в РФ, и добавляет, что прибыл в Нигер месяц назад для работы на российскую компанию.

Видеоролик не датирован. Ни один из говоривших не назвал дату предполагаемого похищения.

Кто такие джихадисты GSIM

Группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" образована в 2017 году и представляет собой объединение трех джихадистских организаций в Западной Африке. С арабского языка ее название переводится как "Группа поддержки ислама и мусульман". В 2018 году Совет Безопасности ООН включил ее в санкционный список как организацию, связанную с "Аль-Каидой". Боевики GSIM неоднократно нападали на силы обороны и безопасности Мали, на французские силы, а также на миротворческую миссию ООН в Мали.

Регион - место золотодобычи

Населенный пункт Мбанга расположен в области Тилабери в окрестностях границ Нигера с Буркина-Фасо и Мали. В этом регионе добывают золото, отмечает AFP.

Россияне в Западной Африке

Россия 25 июля предостерегла своих граждан от поездок в Мали и Нигер. Москва объяснила рекомендацию небезопасной обстановкой в этих западноафриканских странах. РФ ранее отправила в Нигер военных инструкторов и оборудование.

В конце июля на севере Мали погибли боевики российской частной военной компании "Вагнер". В ЧВК не назвали потери, в то время как повстанцы в Мали говорили об уничтожении 84 наемников.

Похищения иностранцев в Нигере

В Нигере не раз похищали иностранцев. В июне 2021 года вооруженные люди увезли из Мбанги двух граждан Китая в неизвестном направлении. Через девять месяцев китайцев отпустили. В мае 2022-го GSIM похитила троих итальянцев. Их удалось освободить в феврале 2024 года.

С июля 2022 по июль 2023 года джихадисты в Нигере убили 650 мирных жителей и военных, подсчитала неправительственная организация ACLED, собирающая данные о геополитических конфликтах. В последующие 12 месяцев число таких смертей приблизилось к 1500, указали в ACLED.

Буркина-Фасо, Мали и Нигер относятся к беднейшим государствам мира. Во всех трех странах в течение последних лет произошли государственные перевороты. В Нигере военные удерживают власть с июля 2023 года, в Буркина-Фасо - с сентября 2022-го. Последний путч в Мали произошел в 2021 году.

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