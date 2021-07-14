 Джо Байден и Ангела Меркель подписали ″Вашингтонскую декларацию″ | Новости из Германии о Германии | DW | 15.07.2021

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Германия

Джо Байден и Ангела Меркель подписали "Вашингтонскую декларацию"

В ходе встречи президента США и федерального канцлера Германии были подписаны документы, определяющие новые форматы сотрудничества двух стран.

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель в Вашингтоне 15 июля 2021 года

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в четверг, 15 июля по итогам встречи в Вашингтоне подписали "Вашингтонскую декларацию".

Это "документ, подтверждающий нашу приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих наших стран, а также то, как мы будем их применять, чтобы отвечать на наиболее значимые вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня, - заявил Байден на пресс-конференции в Белом доме. - Обе наши страны понимают необходимость доказательства того, что демократии смогут удовлетворить потребности наших людей во второй четверти XXI века. Мы будем отстаивать демократические принципы и всеобщие права, когда мы видим, что Китай или любая другая страна работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества".

В документе говорится о создании "германо-американского форума будущего" и об "экономическом диалоге". В декларации отмечается, что США и Германия считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы и подчеркивают приверженность принципу совместной обороны.

На встрече был также подписан документ о партнерстве в области энергетики и защиты климата. В нем в общей форме подчеркивается приверженность к борьбе против климатических изменений и говорится о будущем сотрудничестве для поддержки энергобезопасности и развития новых энергетических технологий.

Байден подчеркнул роль Меркель в развитии трансатлантических отношений

"Это был дружеский обмен мнениями, - заявила Ангела Меркель. - Нас связывает тесное партнерство. Я хотела бы, чтобы оно оставалось и после моего ухода с поста федерального канцлера". По ее словам, новые форматы сотрудничества дают хорошую основу для этого.

Визит в Вашингтон стал для Меркель последней поездкой в США в качестве федерального канцлера. В то же время она стала первым главой правительства европейского государства, приглашенным в Белый дом после избрания нового президента Соединенных Штатов.

Джо Байден высоко оценил заслуги главы германского правительства в развитии трансатлантических отношений. По его словам, Ангела Меркель приняла активное участие в строительстве фундамента современных отношений Германии и США, которые будут успешно развиваться в будущем.

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