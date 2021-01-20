Меркель ожидает улучшения трансатлантического партнерства при Байдене

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) ожидает, что после вступления в должность нового президента США Джо Байдена трансатлантические отношения будут улучшаться. "Наше сотрудничество снова базируется на более мощном фундаменте общих убеждений", - заявила глава правительства ФРГ в четверг, 21 января.

По ее словам, это подтверждают уже первые шаги Байдена: в частности, возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения и к Парижскому соглашению по климату или его взгляд на вопросы миграции.

При этом Германия и Европа должны подготовиться к тому, чтобы взять на себя больше ответственности, подчеркнула Меркель, отметив, что правительство Германии и Европейский Союз готовы к этому.

Канцлер указала в то же время, что ее позиция по строительству российского газопровода "Северный поток - 2" принципиально не изменилась и она продолжает поддерживать проект. Говоря о разногласиях с США, связанных с прокладкой трубопровода, она добавила, что с новой американской администрацией и Конгрессом США необходимо обсудить, какие поставки газа и нефти из России могут считаться приемлемыми. Ведь, по словам Ангелы Меркель, США тоже покупают нефть у России. Но в любом случае экстерриториальные санкции, подобные тем, которые применяют США, неприемлемы, настаивает настаивает глава правительства Германии.

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