DW начинает вещать на коротких волнах для слушателей в Афганистане

С 13 сентября медиакомпания Deutsche Welle (DW) начнет ежедневно транслировать на коротких волнах радиопередачи на языках дари и пушту, чтобы предоставлять достоверную информацию слушателям из Афганистана. Запуск новой коротковолновой радиослужбы DW анонсировал генеральный директор компании Петер Лимбург (Peter Limbourg).

"В Афганистане разнообразие в СМИ и свободный доступ к независимой информации поставлены под явную угрозу", - констатировал он. По словам Лимбурга, у DW для этого региона работает опытная и квалифицированная команда журналистов, которая будет "способствовать предоставлению более качественной информации жителям Афганистана" - в дополнение к уже предлагаемому медиаконтенту в интернете и в социальных сетях.

В фокусе внимания - вопросы поддержания мира, гендерная проблематика

Программы будут транслироваться ежедневно в течение 30 минут на частотах 15230 кГц и 15390 кГц с 14.00 по Всемирному координированному времени (UTC, 17.00 мск) - на дари и с 14.30 UTC (17.30 мск) - на пушту.

Основное внимание в передачах будет уделено вопросам поддержания мира, гражданского общества, гендерной проблематике и правам человека. Вещание на коротких волнах в Афганистане возможно будет осуществлять даже в условиях отключения интернета или введения других ограничений в Сети.

Захват власти в Афганистане талибами

В пятницу, 10 сентября, из Афганистана были эвакуированы десять корреспондентов медиакомпании Deutsche Welle, а также члены их семей - всего 72 человека. Спустя три недели после вывода с Гиндукуша всех западных войск, им удалось благополучно пересечь границу Афганистана с Пакистаном через КПП "Торкхам". После ряда неудачных попыток обеспечить эвакуацию по воздуху было решено вывезти сотрудников DW наземным путем через афгано-пакистанскую границу.

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всем Афганистаном. Всего, по данным Вашингтона, после захвата власти в Афганистане талибами - США и их союзники помогли покинуть страну более 122 тысяч мирных жителей.

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