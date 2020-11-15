 Двухметровый пенис - на баварской вершине (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 16.11.2020

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По Германии

Двухметровый пенис - на баварской вершине (фото)

Эта деревянная скульптура была установлена на горе Грюнтен в Баварии четыре года назад. Недавно она вновь упала и была поднята силами общественности.

Деревянный пенис на горе Грюнтен, Бавария

Грюнтен • Этот двухметровый деревянный пенис возвышается над баварским регионом Альгой - в Альгойских Альпах. Как он появился здесь на вершине 1738-метровой горы Грюнтен, точно никто не знает, но помнят дату - четыре с лишним года назад праздничным утром первого мая.

Норберт Цеберле (Norbert Zeberle) - бывший хозяин расположенного по соседству горного приюта Грюнтенхютте в разговоре с корреспондентом информационного агентства dpa предположил, что скульптуру могли поднять на гору и установить парни из соседней деревни Реттенберг - так сказать, ради молодецкой забавы. "Мы были очень удивлены, но сразу же провозгласили этот пенис нашим майским деревом", - рассказал он.

Деревянный пенис на горе Грюнтен, Бавария

Деревянный пенис во время короны

"Совершенно безобидная", по словам Норберта Цеберле, деревянная скульптура находится около походной тропы, так что не могла не стать местной достопримечательностью. Особых возмущений XXL-фаллос, стоящий посреди Альп, до сих пор не вызывал - негативные отзывы за все это время слышал лишь пару раз. "Хорошо, что сейчас во времена короны есть что-то такое, над чем можно посмеяться", - отмечает он.

Почему на скульптуру вдруг обратили внимание немецкие СМИ? Дело в том, что пенис в очередной раз упал - такое уже случалось. Упал сам по себе или по какой-то другой причине - неизвестно. Судя по всему, установлен он не очень надежно. Не исключено, что скульптуру повалили пасущиеся здесь коровы.

Деревянный пенис на горе Грюнтен, Бавария

Призыв в социальных сетях

Кто в предыдущие разы возвращал этот арт-объект на свое место, не сообщается, но сейчас призыв был опубликован в социальных сетях, что и привлекло широкий интерес. Результат - на фотографиях.

Деревянный пенис вновь выполняет свою туристическую функцию. Так как находится он на частной территории и до сих пор здесь никто не пострадал, местные власти пока не видят никаких причин предпринимать какие-либо меры.

P.S.

Кстати, немецкие СМИ сообщали, что на картах Google Maps эта фривольная скульптура неизвестного происхождения была отмечена в качестве "памятника культуры", однако нам эту отметку найти не удалось. Со статусом памятника на картах или без него - горная тропа сюда не зарастет.

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  • Вацманнхаус

    Альпийские горные приюты

    Комфортабельный Вацманнхаус

    Со временем в Альпах образовалась целая сеть горных приютов - от скромных домиков до комфортабельных общежитий на несколько сотен мест. "Вацманнский дом" - Watzmannhaus (на снимке) - находится на горе Вацманн, третьей по абсолютной высоте горе Германии (2713 метров). Первый горный приют был построен на этой горной вершине в 1888 году.

  • Хижина в Вильдкирхли в Альпах

    Альпийские горные приюты

    Вплотную к скале

    Этот домик прилепился к скалам на высоте более 2500 метров недалеко от пещер Вильдкирхли в горного массива Альпштайн в швейцарском кантоне Аппенцельь-Иннерроден. В этих пещерах были обнаружены следы неандертальцев. На маршруте к этим пещерам подобных приютов, в том числе и вполне комфортабельных отелей, несколько. Близость к природе и потрясающий вид гарантируются.

  • Дом Пурчеллера

    Альпийские горные приюты

    В честь известного альпиниста

    Столовая - в Германии, санузел - в Австрии. Это убежище на высокогорной границе двух стран было построено в 1900 году. Незадолго до этого разбился известный австрийский альпинист Людвиг Пурчеллер (Ludwig Purtscheller), покоривший за свою жизнь около 40 вершин высотой больше 4 тысяч метров. Альпийский приют назвали в его честь Домом Пурчеллера. Мест для ночлега здесь - более 50.

  • Берлинская хижина в Альпах

    Альпийские горные приюты

    Берлинская хижина в Австрии

    Находится эта Берлинская хижина - Berliner Hütte - не в Берлине, а в Австрии, в Циллертальских Альпах. Но высокогорный приют был построен в 1879 году берлинскими альпинистами, отсюда название. В 1997 году Берлинской хижине был присвоен официальный статус памятника старины. А значит, перестраивать здание снаружи и внутри запрещено.

  • Dreizinnenhütte в Сестенских Доломитах

    Альпийские горные приюты

    У Трех зубцов

    Три зубца - Drei Zinnen по-немецки и Tre Cime di Lavaredo по-итальянски, - почему эти три пика в Сестенских Доломитах называются именно так, не надо объяснять. Такое же название носит и гостиница, построенная на высоте 2438 метров. Здесь одновременно могут отдохнуть перед восхождением (или вместо него) более 100 человек одновременно.

    Автор: Инга Ваннер


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