Двухметровый пенис - на баварской вершине (фото)

Грюнтен • Этот двухметровый деревянный пенис возвышается над баварским регионом Альгой - в Альгойских Альпах. Как он появился здесь на вершине 1738-метровой горы Грюнтен, точно никто не знает, но помнят дату - четыре с лишним года назад праздничным утром первого мая.

Норберт Цеберле (Norbert Zeberle) - бывший хозяин расположенного по соседству горного приюта Грюнтенхютте в разговоре с корреспондентом информационного агентства dpa предположил, что скульптуру могли поднять на гору и установить парни из соседней деревни Реттенберг - так сказать, ради молодецкой забавы. "Мы были очень удивлены, но сразу же провозгласили этот пенис нашим майским деревом", - рассказал он.

Деревянный пенис во время короны

"Совершенно безобидная", по словам Норберта Цеберле, деревянная скульптура находится около походной тропы, так что не могла не стать местной достопримечательностью. Особых возмущений XXL-фаллос, стоящий посреди Альп, до сих пор не вызывал - негативные отзывы за все это время слышал лишь пару раз. "Хорошо, что сейчас во времена короны есть что-то такое, над чем можно посмеяться", - отмечает он.

Почему на скульптуру вдруг обратили внимание немецкие СМИ? Дело в том, что пенис в очередной раз упал - такое уже случалось. Упал сам по себе или по какой-то другой причине - неизвестно. Судя по всему, установлен он не очень надежно. Не исключено, что скульптуру повалили пасущиеся здесь коровы.

Призыв в социальных сетях

Кто в предыдущие разы возвращал этот арт-объект на свое место, не сообщается, но сейчас призыв был опубликован в социальных сетях, что и привлекло широкий интерес. Результат - на фотографиях.

Деревянный пенис вновь выполняет свою туристическую функцию. Так как находится он на частной территории и до сих пор здесь никто не пострадал, местные власти пока не видят никаких причин предпринимать какие-либо меры.

P.S.

Кстати, немецкие СМИ сообщали, что на картах Google Maps эта фривольная скульптура неизвестного происхождения была отмечена в качестве "памятника культуры", однако нам эту отметку найти не удалось. Со статусом памятника на картах или без него - горная тропа сюда не зарастет.

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