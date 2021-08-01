 Двух тренеров Тимановской выслали из олимпийской деревни | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.08.2021

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Беларусь

Двух тренеров Тимановской выслали из олимпийской деревни

На фоне ситуации вокруг Кристины Тимановской МОК принял решение лишить аккредитации ее тренеров Артура Шумака и Юрия Моисевича.

Белорусская бегунья Кристина Тимановская (фото из архива)

Белорусская бегунья Кристина Тимановская

На фоне ситуации вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую минские власти пытались силой заставить прервать выступление на Олимпиаде в Токио и вернуться из Японии на родину, Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу, 6 августа, отозвал аккредитацию у двух тренеров спортсменки: Артура Шумака и Юрия Моисевича. Об этом сообщается на странице МОК в соцсети Twitter.

Указано, что такое решение в качестве временной меры было принято "ради благополучия спортсменов Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, которые все еще находятся в Токио". Обоих тренеров выслали из олимпийской деревни с возможностью выступить позже с объяснением.

Принуждение Тимановской к отъезду из Японии

Ранее, 3 августа, МОК начал собственное расследование инцидента с Тимановской. 30 июля спортсменка резко отреагировала в соцсети Instagram на решение руководства сборной Беларуси, поставившее ее без уведомления выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо коллег по команде, не допущенных к участию в Олимпиаде.

1 августа стало Тимановская сообщила, что по распоряжению из Минска ее отстранили от участия в Играх и пытаются насильно вывезти в Беларусь. В токийском аэропорту легкоатлетка отказалась от посадки в самолет и обратилась за помощью к полиции.

В НОК Беларуси сообщили о решении отправить Тимановскую домой "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" спортсменки. Сама она назвала эти утверждения ложью. Оппозиция и правозащитники уверены, что решение о вывозе Тимановской принял лично правитель Беларуси Александр Лукашенко. 4 августа спортсменка прилетела из Токио сначала в Вену, затем в Варшаву.

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    Автор: Ольга Верасович


Смотреть видео 19:59

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