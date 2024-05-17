В Берлине ожил символ ГДР

На открывшейся в столице Германии выставке представлены записи слежения "штази", гигантский стеклянный цветок и другие оригинальные вещи из Дворца Республики - снесенного в 2008 году символа ГДР.

В пятницу, 17 мая, в выставочном центре "Форум Гумбольдтов" в Берлине открылась специальная выставка "Был и исчез. Дворец Республики снова здесь". На ней представлена история строительства, существования и сноса в 2008 году одной из самых известных и символических построек Восточного Берлина - Дворца Республики. Он был символом политической власти ГДР. На площади в 1300 квадратных метров можно увидеть оригинальные предметы из Дворца, связанные с ним рисунки, фотографии, плакаты, аудио- и видеоинтервью. В общей сложности здесь около 300 экспонатов, большая часть из которых предоставлена владельцами частных коллекций и впервые выставляется публично.

Неожиданная находка стала главным экспонатом

Это не первая выставка подобного рода, но ее особенность в том, что история Дворца Республики воспроизведена в залах "Форума Гумбольдтов", которые расположены на том самом месте, где раньше стояло это здание. Нынешняя экспозиция посвящена различным этапам его существования: планированию и строительству, свидетельствам его активного использования в качестве общественно-политического многофункционального здания ГДР, а также рассказу о протестах в связи с его сносом. В центре внимания - подборка свидетельств очевидцев. Среди них не только воспоминания посетителей Дворца, но и таких известных личностей, как Сабине Бергман-Поль (Sabine Bergmann-Pohl) - тогдашнего председателя президиума Народной палаты ГДР и и.о. последнего главы государства ГДР, а также Зигфрида Вайна (Siegfried Wein) - первого генерального директора Театра при Дворце Республики.

Самое почетное место на выставке занимают планы, по которым был построен Дворец Республики, и модель синего стального каркаса с оранжевым подъемным устройством, предоставленная немецким Техническим университетом Фрайбергской горной академии (TU Bergakademie Freiberg).

Модель стального каркаса Дворца Республики и планы, по которым он был построен Фото: Juergen Blume/epd-bild/picture alliance

Конструкция была обнаружена случайно на складе среди старых архитектурных проектов. У нее не было подписи, но быстро выяснилось, что это Дворец Республики - один из важнейших строительных проектов ГДР. Модель является не только важным историческим артефактом, но и отображает технологию возведения здания, а также демонстрирует высочайшую квалификацию архитекторов и инженеров ГДР. Каркас был отреставрирован при финансовой поддержке "Форума Гумбольдта" и в ближайшие месяцы будет стоять на том же месте, ​​где когда-то находился оригинал.

Другие акценты выставки

На выставке представлены фрагменты хорошо известного всем жителям ГДР стеклянного цветка. Он был впечатляющим украшением фойе Дворца Республики и популярным местом встреч посетителей.

От некогда 5-метрового стеклянного цветка осталось только три фрагмента. Они впервые выставлены на всеобщее обозрение - лепесток и часть внутренней сферы из зеленого стекла. Там же выставляется стебель из нержавеющей стали Фото: Gerd Roth/dpa/picture alliance

Высота стеклянного цветка составляла 5,2 метра. Его стебель был изготовлен из нержавеющей стали. Во время демонтажа Дворца Республики это произведение искусства было разобрано, и вероятно, по большей части уничтожено. Но надо признать, что сохранившиеся части все же не дают представления о былой привлекательности этого знаменитого арт-объекта. Вне выставки они хранятся как федеральная собственность в запасниках Немецкого исторического музея.

Восстановлена на выставке и комната для наблюдения министерства госбезопасности ГДР. Она оборудована маленькими мониторами, на которых транслируются нечеткие черно-белые записи с камер видеонаблюдения и комментариями сотрудников "штази", контролировавших парковку и вход во Дворец.

Кроме того, здесь находятся произведения искусства художников и скульпторов ГДР, плакаты и фотографии, спецодежда сотрудников Дворца Республики, фрагменты мраморного пола и панно, оригинальная посуда, предметы обстановки, в том числе светильники в форме шара. Благодаря обилию иллюминации жители ГДР между собой называли Дворец "магазином светильников Эриха" ("Erichs Lampenladen"), подшучивая над тогдашним руководителем ГДР Эрихом Хонеккером (Erich Honecker). Ну и, конечно, государственные символы. Среди картин выделяется огромных размеров пропагандистское творение ведущего гэдээровского художника Вилли Зитте (Willi Sitte) "Красный флаг - борьба, страдания и победа".

Картина художника и председателя Союза художников ГДР Вилли Зитте "Красный флаг - борьба, страдания и победа" Фото: Juergen Blume/epd-bild/picture alliance

Покидая экспозицию, посетители увидят оригинальные наружные двери Дворца Республики, спроектированные немецким скульптором по металлу Ахимом Кюном (Achim Kühn) и сделанные из латуни, бронзы и стекла. А также смогут оставить свое мнение на специально предназначенной для этого стене.

Вместо дворца кайзера - символ ГДР

На Дворцовой площади на острове Шпреинзель в центре Берлина, там, где сегодня находятся выставочные залы "Форума Гумбольдтов," до 1950 года находился Берлинский дворец - резиденция прусских королей из династии Гогенцоллернов. Он был сильно поврежден во время Второй мировой войны, а также, по мнению восточногерманских властей, перестал соответствовать духу времени. Поэтому его снесли, а на месте "символа империализма" возвели Дворец Республики - символ нового государства, Германской Демократической Республики.

Символический певый "камень", открывший строительство Дворца Республики в ноябре 1973 года Фото: Juergen Blume/epd-bild/picture alliance

Торжественное открытие здания на улице Унтер-ден-Линден в Восточном Берлине, строительство которого продолжалось около трех лет, состоялось в апреле 1976 года. По форме оно напоминало прямоугольник длиной 180 метров, шириной 85 метров и высотой 32 метра. Для его возведения была использована стальная несущая конструкция, много стекла и, в числе прочего, до 5 тысяч тонн высокотоксичного асбеста. В то время такой метод теплозащиты широко применялся во всем мире, хотя уже было известно о его вреде для здоровья людей, в частности в связи с угрозой заболевания раком.

Дворец Республики был открыт в 1976 году в Восточном Берлине и окончательно снесен в 2008 году. Выставка на месте, где он раньше стоял, рассказывает об истории здания Фото: imagebroker/IMAGO

Во Дворце Республики проходили заседания Народной палаты ГДР. Кроме того здание выполняло функцию современно оборудованного и открытого для общественности дворца культуры, где проводились концерты, выставки, театральные постановки и дискотеки, а рестораны и кафе привлекали вполне демократическими ценами.

По данным организаторов выставки "Был и исчез. Дворец Республики снова здесь", с 1976 по 1990 год его посетило более 60 миллионов человек. Помпезный Дворец жители ГДР называли чаще всего "Palazzo Prozzo" - дворцом, пускающим пыль в глаза. Однако в 1990 году этот отравленный асбестом символ ГДР был закрыт и после жарких дискуссий окончательно снесен в 2008 году. Сейчас на этом месте находится частично реконструированный новый Берлинский дворец, в котором находится культурный форум имени братьев Гумбольдтов.

Ко Дворцу Республики в обществе никогда не было однозначного отношения: у кого-то он вызывал чувство восхищения и гордости, для кого-то ассоциировался с социалистической реальностью и гэдээровской диктатурой. Вспомнить, как это было, или сложить собственное представление об ожившем на несколько месяцев символе ГДР, можно на выставке "Был и исчез. Дворец Республики снова здесь" , которая продлится до 16 февраля 2025 года.