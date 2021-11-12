Две трети россиян не знают о признании СМИ "иностранными агентами"

По данным "Левада-Центра", лишь трети жителей РФ известно о признании издания "Медуза", телеканала "Дождь" и других СМИ "иностранными агентами". 15 процентов участников опроса, проведенного в конце октября, знают о внесении независимых масс-медиа в реестр "иноагентов" Минюста, еще 19 процентов "что-то слышали" об этом, сообщил "Левада-центра" в пятницу, 12 ноября.

При этом 65 процентов респондентов заявили, что "ничего не слышали об этом". Более осведомленными в данном вопросе оказались опрошенные 55 лет и старше (39 процентов хотя бы слышали об этом), хуже всего - возрастная группа 25-39 лет (28 процентов), указывается далее. Больше других знают о признании СМИ "иноагентами" люди, которые читают Telegram-каналы (58 процентов), меньше других - использующие телевидение как основной источник информации (30 процентов).

Две трети опрошенных безразлично относятся к признанию СМИ "иноагентами"

11 процентов россиян испытывают положительные чувства в связи с признанием СМИ "иностранными агентами", 19 процентов - отрицательные. Две трети (66 процентов) участников опроса заявили, что им "все равно".

Среди тех, кто знает о внесении "Медузы", "Дождя" и других СМИ в реестр "иноагентов", рады этому 34 процента, огорчены - 42 процента, безразлично к этому относится 21 процент. Из тех, кто впервые услышал о данной практике, 6 процентов испытали положительные чувства, 12 процентов - отрицательные, 78 процентов ответили, что им "все равно" либо "это неинтересно".

Список СМИ-"иноагентов" включает 94 позиции

На данный момент реестр "иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента", размещенный на сайте министерства юстиции РФ, включает 94 позиции. Последним 10 ноября в него было внесено общество с ограниченной ответственностью "Как бы иноагент". Подавляющее большинство числящихся в списке СМИ и журналистов - 74 - попали в него за последние четыре месяца, начиная с 15 июля. Помимо "Медузы" и "Дождя", в реестре оказались The Insider, Bellingcat, "Проект", "Медиазона" и большое число журналистов независимых СМИ. Несколько дней назад в тот же список попал известный адвокат Иван Павлов.

Статус "иноагента" существует в России с 2012 года. Это понятие появилось в законодательстве после принятия поправок в закон о некоммерческих организациях. "Иностранным агентом" может быть объявлена любая некоммерческая организация, получившая деньги из-за рубежа и занимающаяся, с точки зрения властей, политической деятельностью. СМИ и общественные деятели не раз обращались к российским властям с просьбой пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в стране.

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