Две трети россиян не знают о признании СМИ "иностранными агентами"

В ходе опроса "Левада-центра" 66 процентов участников заявили, что не испытывают никаких чувств по поводу признания "Медузы", "Дождя" и других СМИ "иностранными агентами" в РФ.
По данным "Левада-Центра", лишь трети жителей РФ известно о признании издания "Медуза", телеканала "Дождь" и других СМИ "иностранными агентами". 15 процентов участников опроса, проведенного в конце октября, знают о внесении независимых масс-медиа в реестр "иноагентов" Минюста, еще 19 процентов "что-то слышали" об этом, сообщил "Левада-центра" в пятницу, 12 ноября.
При этом 65 процентов респондентов заявили, что "ничего не слышали об этом". Более осведомленными в данном вопросе оказались опрошенные 55 лет и старше (39 процентов хотя бы слышали об этом), хуже всего - возрастная группа 25-39 лет (28 процентов), указывается далее. Больше других знают о признании СМИ "иноагентами" люди, которые читают Telegram-каналы (58 процентов), меньше других - использующие телевидение как основной источник информации (30 процентов).
11 процентов россиян испытывают положительные чувства в связи с признанием СМИ "иностранными агентами", 19 процентов - отрицательные. Две трети (66 процентов) участников опроса заявили, что им "все равно".
Среди тех, кто знает о внесении "Медузы", "Дождя" и других СМИ в реестр "иноагентов", рады этому 34 процента, огорчены - 42 процента, безразлично к этому относится 21 процент. Из тех, кто впервые услышал о данной практике, 6 процентов испытали положительные чувства, 12 процентов - отрицательные, 78 процентов ответили, что им "все равно" либо "это неинтересно".
На данный момент реестр "иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента", размещенный на сайте министерства юстиции РФ, включает 94 позиции. Последним 10 ноября в него было внесено общество с ограниченной ответственностью "Как бы иноагент". Подавляющее большинство числящихся в списке СМИ и журналистов - 74 - попали в него за последние четыре месяца, начиная с 15 июля. Помимо "Медузы" и "Дождя", в реестре оказались The Insider, Bellingcat, "Проект", "Медиазона" и большое число журналистов независимых СМИ. Несколько дней назад в тот же список попал известный адвокат Иван Павлов.
Статус "иноагента" существует в России с 2012 года. Это понятие появилось в законодательстве после принятия поправок в закон о некоммерческих организациях. "Иностранным агентом" может быть объявлена любая некоммерческая организация, получившая деньги из-за рубежа и занимающаяся, с точки зрения властей, политической деятельностью. СМИ и общественные деятели не раз обращались к российским властям с просьбой пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в стране.
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