Два лайнера Boeing 777 Red Wings одновременно вышли из строя

Для вывоза пассажиров из Антальи и Екатеринбурга пришлось на коммерческой основе запрашивать судно у авиакомпании "Икар", сообщили в Red Wings.

В российской авиакомпании Red Wings прокомментировали внештатную ситуацию с задержкой рейсов из Екатеринбурга в турецкую Анталью и обратно. По техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing 777 из трех, имеющихся в парке авиакомпании. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщили в пресс-службе Red Wings.

По ее данным, компания запросила на коммерческой основе дополнительное воздушное судно у авиакомпании "Икар" для вывоза пассажиров.

Борт "Икар" уже вылетел из международного аэропорта Шереметьево в Москве в международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово. Этот самолет доставит пассажиров в Анталью, он же заберет клиентов компании из турецкого города и перевезет их в Екатеринбург.

СМИ: Вылета ожидают по 410 человек на каждом из маршрутов

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на Red Wings уточнило, что вылета ожидают по 410 человек на каждом из маршрутов.

Рейс WZ-3061 изначально должен был вылететь из Екатеринбурга в Анталью 13 августа. Рейс WZ-3062 из Антальи в Екатеринбург должен был быть выполнен 12 августа.

Российские авиакомпании остались без поставок запчастей на фоне санкций Запада

Из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину, российские авиакомпании остались без поставок самолетов, запчастей и техобслуживания европейских и американских производителей. В начале апреля 2023 года агентство РБК со ссылкой на источники сообщило о первой отправке в Иран Airbus A330 для ремонта стоек шасси.

Газета The New York Times в мае написала, что в 2022 году в Россию ввозили запчасти для самолетов Boeing и Airbus в обход санкций.

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