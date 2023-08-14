  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ОбществоРоссия

Два лайнера Boeing 777 Red Wings одновременно вышли из строя

Екатерина Венкина
22 мин. назад

Для вывоза пассажиров из Антальи и Екатеринбурга пришлось на коммерческой основе запрашивать судно у авиакомпании "Икар", сообщили в Red Wings.

https://p.dw.com/p/4V9HC
Анталья
Анталья (фото из архива)Фото: Kaan Soyturk/REUTERS

В российской авиакомпании Red Wings прокомментировали внештатную ситуацию с задержкой рейсов из Екатеринбурга в турецкую Анталью и обратно. По техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing 777 из трех, имеющихся в парке авиакомпании. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщили в пресс-службе Red Wings.

По ее данным, компания запросила на коммерческой основе дополнительное воздушное судно у авиакомпании "Икар" для вывоза пассажиров.

Борт "Икар" уже вылетел из международного аэропорта Шереметьево в Москве в международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово. Этот самолет доставит пассажиров в Анталью, он же заберет клиентов компании из турецкого города и перевезет их в Екатеринбург.

СМИ: Вылета ожидают по 410 человек на каждом из маршрутов

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на Red Wings уточнило, что вылета ожидают по 410 человек на каждом из маршрутов.

Рейс WZ-3061 изначально должен был вылететь из Екатеринбурга в Анталью 13 августа. Рейс WZ-3062 из Антальи в Екатеринбург должен был быть выполнен 12 августа.

Российские авиакомпании остались без поставок запчастей на фоне санкций Запада

Из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину, российские авиакомпании остались без поставок самолетов, запчастей и техобслуживания европейских и американских производителей. В начале апреля 2023 года агентство РБК со ссылкой на источники сообщило о первой отправке в Иран Airbus A330 для ремонта стоек шасси.

Газета The New York Times в мае написала, что в 2022 году в Россию ввозили запчасти для самолетов Boeing и Airbus в обход санкций.

Смотрите также:

A380 выходит на линию

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как Россия обходит западные санкции с помощью Грузии и других постсоветских государств

Как Россия обходит западные санкции с помощью Грузии и других постсоветских государств

Россия является чемпионом мира по объему введенных против нее западных санкций. Однако РФ удается обходить многие штрафные меры с помощью серых схем. В них ключевую роль играют постсоветские государства, в том числе Грузия. Об этом говорит и увеличение ими импорта из западных стран. Во многих случаях они просто играют для России роль транзитеров грузов с санкционной продукцией.
Политика11 июля 2023 г.03:48 мин.
external

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

"Война будет продолжаться до тех пор, пока Путин у власти", - считает экономист Сергей Гуриев. По его мнению, РФ успела накопить достаточно много ресурсов. Тем не менее "Путин уже столкнулся с серьезными финансовыми ограничениями". Гуриев уверен, что западным странам следовало раньше ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов, "ведь санкции ограничивают возможности Путина убивать украинцев".
Политика23 мая 2023 г.26:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Кристиан Линднер в Киеве

Глава Минфина ФРГ: Украина защищает европейский порядок

Политика1 ч. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - российский рубль катится вниз с горы и "говорит": "Доллар … вот-вот рухнет…".

100 рублей за доллар США, или А курс все падает

100 рублей за доллар США, или А курс все падает

Политика6 ч. назад
16 апреля 2019 года правительственный Bombardier Global 5000 едва не разбился во время аварийной посадки в Берлине

Что не так с самолетами правительственного авиапарка ФРГ?

Что не так с самолетами правительственного авиапарка ФРГ?

Технологии30 мин. назад
Символический график падения рубля

СМИ ФРГ: "Рубль стоит теперь только один американский цент"

СМИ ФРГ: "Рубль стоит теперь только один американский цент"

Экономика и бизнес43 мин. назад
Силуэт Кельнского собора во время заката

Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей

Кельнский собор отмечает 775-летний юбилей

Туризм6 ч. назад
Символическое изображение исскусственного интеллекта

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Природа и окружающая среда13 августа 2023 г.
В Северной Салтовке в Харькове уже восстанавливают жилье, но пока медленными темпами

Восстановление Северной Салтовки: в руины возвращается жизнь

Восстановление Северной Салтовки: в руины возвращается жизнь

Конфликты13 августа 2023 г.
На главную страницу