Что рассказал человек, выживший в авиакатастрофе

Полвека назад Роберто Канесса выжил в авиакатастрофе и помог спасти тех, кто не погиб. В интервью DW уругваец рассказал, как провел в заснеженных горах 72 дня.

Ровно 50 лет назад, 13 октября 1972 года, самолет ВВС Уругвая, направлявшийся в Чили, врезался в скалу в Андах на высоте 4000 метров. В лайнере, выполнявшем рейс FAU 571, находились летевшие на товарищеский матч члены регбийной команды, их родственники и спонсоры. Многие выжили, и один из спасшихся - уругваец Роберто Канесса, в то время - студент-медик и игрок в регби.

Власти не смогли найти самолет и спустя 10 суток прекратили поиски. Выжившие застряли выше границы леса, без теплой одежды и еды. Они питались мясом погибших товарищей. Через 62 дня после катастрофы Канесса и еще один выживший решили отправиться на поиски помощи. Они пробирались по непроходимым горам 10 дней, прежде чем вышли к людям. В итоге удалось спасти 16 человек.

Шесть лет назад Канесса опубликовал книгу "Я должен был выжить", в которой описал свой опыт. Спустя 50 лет после катастрофы DW побеседовала с 69-летним кардиологом о неделях, определивших его жизнь.

Deutsche Welle: Как крушение изменило вашу жизнь?

Роберто Канесса: Я получил шанс на вторую жизнь. Я думал, что умру, ведь в самолете, который врезается в гору, непременно погибают. Я не мог представить себе, что сумею спастись, и поэтому движущей силой в моей жизни стал девиз: "72 дня. Пока есть жизнь и надежда, может быть, наступит и завтрашний день!"

- Как вы пережили в Андах отрезанность от людей после падения самолета?

- Мы оказались пленниками гор. У нас был маленький радиоприемник, напоминавший, что мир не стоит на месте. Сигнал шел из Чили. Было очень тяжело слышать, что люди наслаждаются весной, пока мы боремся за жизнь.

- Откуда у вас было радио?

- Это был один из выпускавшихся в то время приемников на батарейках. Он принадлежал одной из девушек. Мы старались максимально дозировать его использование, зная, что в семь часов утра хороший прием. Так мы и услышали, что мир знает о крушении в Андах. Позднее мы увидели пролетевший над нами самолет и поняли, что нас ищут. Но он не заметил нас. Такими методами нас никогда бы не нашли. И мы поняли, что только сами можем спасти себя.

- Что помогло вам остаться в живых?

- Хуже всего была неизвестность. Смерть была так близко и в то же время так далеко. Всего в паре метров от меня лежали тела многих товарищей, а я был жив. А мир жил по-прежнему. Мы поняли, что выживем, если сможем продержаться как можно дольше. Мы не могли сдаться.

- Вам пришлось столкнуться и с лавиной...

- Да, через 19 дней скончались еще восемь пассажиров. Я думал, что хуже уже быть не может. Но в тот же день мы оказались заживо погребенными под лавиной.

- У вас закончилась еда. Вы попытались употреблять в пищу кожаные ремни и одеколон, но поняли, что этого не хватит, и решили обратиться к телам погибших. Как человеку удается принять такую ситуацию?

- Такая мысль развивается медленно - как результат голода. Ужасно осознавать, что в наших товарищах есть жир и мясо. Напоминает мыслительный процесс, в котором цивилизованная жизнь теряет силу, приходится следовать животному инстинкту, рационализовать его и сделать частью себя. Я испытывал большое унижение и понимал, что нарушаю принципы цивилизованной жизни. В то же время я признал, что не совершал ничего, чего не позволил бы сделать в этой ситуации с самим собой. Для меня было бы честью послужить другим таким образом.

- Спустя 62 дня вы решили отправиться на поиски помощи и прошли более 70 километров по снегу. Произошло ли какое-то событие, побудившее вас принять этот вызов?

- Когда скончался еще один из нас, Фернандо Паррадо сказал мне, что в ближайшие несколько дней другие, вероятно, тоже умрут, а он и я настолько ослабеем, что вскоре не сможем ничего предпринять. И мы решили пойти за помощью.

Путь был трудным. Там, где, как мы считали, находилась вершина, оказалась еще одна гора, к тому же более высокая. Но мы знали, что шаг за шагом приближались к цели. Когда мы прошли горный хребет, то увидели реку, растения и даже ящерицу. И тогда я понял, что это - спасение, что я не умру в снегу, как мои друзья. Мы пошли дальше, пока, наконец, не встретили погонщика мулов Серхио Каталана.

В 2012 году президент Чили Себастьян Пиньера принял 16 выживших в Андах и погонщика Серхио Каталана в своей резиденции Фото: Jose Manuel De La Maza/GOVERNMENT OF CHILE/picture alliance

- Что вы почувствовали, увидев его?

- Я сказал сам себе: "Мы справились". Мир узнал, что в горах есть выжившие, которых по ошибке посчитали мертвыми. Самое главное - к нашим товарищам наконец-то смогли прийти на помощь.

- С тех пор прошло пять десятилетий. Что вы вынесли из того опыта?

- Нельзя просто сидеть и ждать, пока прилетят вертолеты, нужно самому отправляться на их поиски. При необходимости - пешком. А тем, кому приходится тяжело, скажу: я знаю, каково это - подняться на вершину горы и пасть духом. Но не сдавайтесь. Осознайте, чего вы добились в жизни, поймите, что можете добиться гораздо большего. У людей нет проблем, у них есть трудности. Проблема - когда человек слышит, что ему осталось жить три месяца. Проблема - когда разбиваешься в горном массиве. Все остальное - трудности, придающие вкус жизни.

- Вы поддерживаете контакты с другими выжившими?

- Да, мы тесно сдружились. И наше сообщество - это не только выжившие, но и семьи тех, кто не вернулся.

- Вы о чем-нибудь сожалеете?

- (смеется) Конечно! Мне не стоило садиться в этот самолет.

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