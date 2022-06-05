Воскресные прогулки на природе - важная немецкая традиция

Одна из известных всему миру черт немцев - любовь к пешим походам. Для этого не обязательно укладывать огромный рюкзак с расчетом на многодневное отсутствие. В немецкой культуре сформировалась традиция воскресных прогулок в кругу близких. Частенько такие вылазки на природу завершаются за чашкой кофе с кусочком ароматного и вкусного пирога.

С проникновением COVID-19 в нашу жизнь прогулки в парк подарили редкую возможность вырваться из четырех стен и при этом не оказаться среди толпы, боясь заразиться. Правда, от еженедельных трапез в теплой компании пришлось на время отказаться.

Типичное воскресенье в Германии

Вид с террасы замка Эбернбург, 1870 год

Для многих немцев типичное воскресенье (если у них нет маленьких детей) выглядит так: понежиться в постели - например, за хорошей книгой, неспешно позавтракать, возможно, посетить службу в церкви, за которой следует обед в кругу семьи. А потом - отправиться на долгую прогулку с родными и друзьями. Обмениваться последними событиями, наслаждаться свежим воздухом и окружающими пейзажами.

При этом ритуал воскресных прогулок частенько соблюдают и те, кто не посещает церковь. Некоторые видят в этом даже способ пообщаться с Вселенной, некоторые - замену церковной службе.

Лакомства как часть традиции

Прогулки выходного дня очень освежают: и физическая нагрузка, и наполненные эмоциями беседы. Поэтому в конце можно заглянуть в кафе, где ждет выпечка и кофе. Впрочем, эту часть воскресного похода можно отложить до возвращения домой. Яблочный пирог? Мраморный кекс? Торт с несколькими слоями бисквита и крема, ягодной начинкой и шоколадной крошкой? Забудем об угрызениях совести, ведь подобное чревоугодие, можно сказать, предписано самой традицией!

Чем больше таких воскресных прогулок - тем быстрее они превращаются в неотъемлемую часть жизни. Увидеть друзей и всласть потопать с ними в парке или в лесу после напряженной недели, устроить своего рода семейные посиделки (или, скорее, "походилки") с родственниками… После еженедельного ритуала сердце наполняется теплом, а многие проблемы кажутся решенными.

Прогулки в полотнах художников и музыке

К числу любителей бродить на природе относился и Людвиг ван Бетховен(Ludwig van Beethoven). Он видел в продолжительных прогулках источник вдохновения. Сперва композитор исследовал тропы в окрестностях родного Бонна, затем - на окраинах Вены, спасаясь от шума и чада промышленных предприятий.

Бетховен брал с собой ручку и бумагу. А вдруг придет очередная идея? Кульминацией подобных озарений стала, например, написанная в 1808 году Шестая симфония, известная также как "Пасторальная". Композитор отдает дань уважения природе, вписав в музыкальное произведение шум бегущей воды, гроз и щебетание птиц.

Картина "Воскресная прогулка" Карла Шпицвега

Воскресной прогулке посвящены и другие произведения искусства - например, немецкий художник Карл Шпицвег (Carl Spitzweg) в 1841 году написал одноименную картину. А в трагедии "Фауст" Иоганна Вольфганга фон Гете (Johann Wolfgang von Goethe) упоминается "пасхальная прогулка".

От аристократов до университетов

Еще столетия назад, когда в Европе были разбиты парки и скверы, аристократы гуляли на свежем воздухе, чтобы расслабиться и пообщаться. В XVIII и XIX веках эта привычка вошла в моду и среди среднего класса. Свой вклад в популярность пеших прогулок внесли и курорты Германии. А в 1980-х в университете Касселя даже появилась дисциплина под названием "променадология".

Старейшая в Германии пешая тропа Ренштайг, проходящая по Тюрингенскому лесу, используется для туристических походов с XIX века. В 1829 году топограф Юлиус фон Плекнер (Julius von Plänckner) за пять дней прошел 170-километровый маршрут от Бланкенштайна до Хёршеля. Представленное годом позднее описание похода легло в основу карты, включенной в карманный справочник для путешественников.

С появлением в семье детей дистанции еженедельных походов могут сократиться, ведь малышей так и тянет исследовать все вокруг. Подростков же порой сложно склонить к прогулке, хотя стимулом может выступить обещание лакомства по возвращении. Но многие родители в эпоху TikTok и Netflix, когда потребление информации значительно возросло, стараются не забывать еженедельный ритуал и хотят привить любовь к нему следующему поколению.

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