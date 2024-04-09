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Дроны атаковали учебный авиационный центр в Борисоглебске

Жан Рофе
9 апреля 2024 г.

Источники украинских СМИ назвали атаку беспилотников на Борисоглебский учебный авиационный центр операцией Главного управления разведки.

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Украинский дрон в небе (фото из архива)
Украинский дрон в небе (фото из архива)Фото: itlevenko/Pond5/IMAGO

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в ночь на вторник, 9 апреля, атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова в Борисоглебске Воронежской области, сообщают российские Telegram-каналы.

По информации Baza, первый дрон врезался в фасад здания на уровне четвертого этажа около трех часов ночи. Через час туда же попал второй беспилотник. Оба беспилотника взорвались, уточняет Astra. В результате взрывов повреждены фасад и остекление учебного центра, пострадавших нет, пишут Telegram-каналы.

Издание "Блокнот" утверждает, что Борисоглебовск был атакован тремя дронами. Первый БПЛА, как сообщается, ударил по нежилому административному зданию, которое не получило серьезных повреждений. Два других беспилотника были сбиты силами ПВО, обломки одного из них упали на другое административное здание.

Минобороны РФ сообщило о двух сбитых БПЛА в Воронежской области

Министерство обороны России утром отчиталось, что системы ПВО в течение ночи сбили по два украинских беспилотника самолетного типа в Белгородской и Воронежской областях. По данным ведомства, также ночью над Черным морем у побережья аннексированного Крыма была уничтожена украинская противокорабельная ракета "Нептун".

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об одном уничтоженном в регионе дроне. По его словам, никто не пострадал, "последствия на земле уточняются".

Украинские СМИ: За атакой на учебный центр в Борисоглебске стоит ГУР

Атака на учебный авиационный центр в Борисоглебске была организована Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщают источники "РБК-Украины" в Силах обороны и "Украинской правды" в ГУР.

По словам источников обоих изданий, в ходе атаки был поврежден главный производственный цех. Собеседники "Украинской правды" отдельно отметили, что информация о сбитых силами ПВО беспилотниках в Воронежской области не соответствует действительности.

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