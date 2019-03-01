 Dragon с капсулой для астронавтов успешно состыковался с МКС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Dragon с капсулой для астронавтов успешно состыковался с МКС

Перед стыковкой корабль выполнил серию маневров. Директор NASA назвал запуск разработанной SpaceX капсулы революционным шагом на пути к полетам человечества на Луну и Марс.

Капсула Crew Gragon перед стыковкой (трансляция NASA)

Капсула Crew Gragon перед стыковкой (трансляция NASA)

Корабль многоразового использования Crew Dragon для пилотируемых полетов в воскресенье, 3 марта, успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Перед стыковкой корабль выполнил серию маневров.

Разработанный частной американской компанией SpaceX корабль Crew Dragon был запущен в испытательный полет с мыса Канаверал во Флориде в ночь на 2 марта. Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн расценил запуск как "революционный шаг на пути к полетам человечества на Луну, Марс и за их пределы".

"Тихая ночь на МКС перед наступлением новой эры космических полетов", - написала американский астронавт, участница 57-й и 58-й долговременных экспедиций станции Энн Макклейн в своем микроблоге Twitter.

В специальной капсуле для астронавтов на борту Crew Dragon находится облаченный в скафандр манекен, которого основатель SpaceX Илон Маск назвал Рипли (по имени персонажа фильма "Чужой" британского режиссера Ридли Скотта). Датчики на манекене позволят измерить перегрузки, ожидающие будущих астронавтов.

Контекст

Несмотря на политические разногласия между ЕС и Россией, сотрудничество в космосе продолжается. Впереди - Луна и Марс, рассказал DW Йоханн-Дитрих Вёрнер. (27.01.2018)

Успешный старт ракеты Falcon 9 осуществила в США частная компания - хотя и по заказу государственного агентства. Тренд к частной космонавтике набирает силу, подтвердил DW немецкий эксперт. (22.02.2017)

В США Илон Маск запускает очередную ракету. Россия же из-за своей изоляционистской политики теряет огромные возможности на технологических рынках, считает Александр Плющев. (23.02.2018)

Пилотируемые запуски ожидаются летом

Crew Dragon является усовершенствованной версией многоразового космического корабля Dragon производства компании SpaceX, с помощью которого на МКС неоднократно доставлялись грузы. Уже в 2019 году NASA планирует осуществлять запуски аппарата Crew Dragon с экипажем. Первый из них ожидается в июле.

SpaceX наряду с американской корпорацией Boeing принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос.

В 2011 году США завершили программу Space Transportation System, и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках программы, были списаны. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз". Договор с Россией истекает в ноябре 2019 года, после этого задачу будут осуществлять SpaceX и Boeing.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Александер Герст на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

  • Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса.

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 01:46

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов

Контекст

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта! (20.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"  

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов  

Как астронавты занимаются спортом в космосе?  

Также по теме

USA Cape Canaveral Start der SpaceX Falcon 9 Rakete

SpaceX впервые отправила Dragon с капсулой для астронавтов к МКС 02.03.2019

Директор NASA Джим Брайденстайн назвал запуск новой космической капсулы, разработанной SpaceX, революционным шагом на пути к полетам человечества на Луну и Марс.

Vorbereitungen SpaceX s Demo-1 Mission Crew Dragon Weltraumkapsel

NASA объявило дату испытания капсулы для астронавтов SpaceX 23.02.2019

Тестовый запуск новой космической капсулы Crew Dragon для пилотируемых полетов, разработанной компанией Илона Маска SpaceX, состоится 2 марта и пройдет в беспилотном режиме.

Реклама

Самые читаемые

"Путин и мафия": Немецкий канал ZDF показал фильм о коррупции в России  

Брестский мир: что он дал России, Германии и Украине  

Власти США расследуют смертельные ДТП с участием Tesla  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно